Праздник света и здоровья

- Холодна ли водица? Но в том и прелесть! В бодром теле и дух будет таковым. А уж бодрит нас Белая знатно! – говорит, улыбаясь, житель Нижегородки Александр Демцов. Стоя босыми ногами на льду, мужчина вытирается широким махровым полотенцем. А темная вода крещенской купели уже ждет очередного ныряльщика.

Вся прибрежная зона реки полна народа, даже приходят мысли: выдержит ли лед? Но опасения напрасны: толщина его достаточна, да и рядом, если что, дежурят спасатели, Скорая. Традиционный христианский праздник вновь объединил приверженцев таинства погружения в зимнюю воду. Там, на берегу, остались теплые квартиры, комфорт и размеренная мирская жизнь. Что же сподвигло людей на аскезу? Многие пришли сюда вместе с крестным ходом прямо от Крестовоздвиженского храма.

- Вспомните евангельскую историю о том, как Иисус Христос по благословению Иоанна Предтечи принял крещение в водах Иордана, после чего и начал свое сподвижничество. Так и мы, принявши однажды «рождение от воды и духа», как бы обновляем его этим обрядом, очищая свои сердца, - говорит, готовясь к погружению в прорубь, местный житель Егор Хромов.

Его сосед Иван крепко сложен, высок ростом и широк в плечах. Чего не скажешь о Егоре: худощавый, средней комплекции. Но к Иордани подходит спокойно, без опаски или показного ухарства. А уже после, одевшись и выпив горячего травяного чаю, немного рассказывает о себе.

- Входить на крещение в купель – наша семейная традиция, ее еще мой дедушка заложил. Служил он уездным писарем в Уфимской губернии, был грамотным и хорошо знал Библию да и Новый Завет. Потом, конечно, времена поменялись, но закаляться-то идеология не запрещала. Сам я всю жизнь проработал инженером, мы с коллегами не раз ходили окунаться. Просто смысл в «закалку» каждый вкладывал свой.

Мое внимание привлекла группа молодых людей, готовящихся к погружению в прорубь. Оказалось, что далеко не все из них – православные. Так, Анвар и Айгуль Мирсаяповы приехали сюда для того, чтобы поддержать друзей. И приверженцы ислама не прочь приобщится к данному обычаю.

- Мы с женой заканчиваем медуниверситет, потому знаем: зимнее купание при правильном подходе очень полезно. Стенки сосудов очищаются, проходят спазматические боли. Тем более, когда окунаешься в светлом умонастроении! А что касается религии… Так что плохого для мусульманина в уважении других традиций?

Глубина купели оказалась небольшой, но скрыться под водой полностью было можно. Так, Анвар даже заметил: река подо льдом движется, хотя течение не сильное. «Это хорошая разминка для кровеносной и мышечной систем, учитывая наш малоподвижный образ жизни. От резкого контраста температур артерии и вены сокращаются, становятся эластичнее. А значит, улучшается кровоток».

Мнение коллег молодого человека из Скорой помощи было немного другим. Но понять их, в принципе, можно: слишком часто они сталкиваются с людьми, не рассчитавшими собственных возможностей. Впрочем, как говорит медбрат Ашот Качатурян, такие купания, как правило, обходятся без приключений.

- Я сам родом из Армении. А там знают, что такое здоровый образ жизни. Горы, воздух, вода чистейшая – сами понимаете. Но важно и правильное отношение к себе. Мне отец говорил, что тело нужно беречь смолоду, уметь его слышать и чувствовать. Так и с зимним купанием: оно полезно при разумном подходе.

Станислав ДЯГИЛЕВ.