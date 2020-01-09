С наледью поборется МТЗ

Автопарк Службы по благоустройству района пополнился новой техникой. Автовышка, МТЗ с плунжерощеточным навесным оборудованием и мини-погрузчик МКСМ – 1000 уже выходят на линию для более эффективной работы и качественного содержания улично-дорожной сети.

Специализированная техника незаменима и в зимний период, и в летний сезон. Автовышка необходима для проведения работ на высоте, например, при кронировании деревьев, ремонте конструкций. МТЗ с плунжерощеточным навесным оборудованием используется для уборки снега, наледи, грязи, планировочных работ. Погрузчик МКСМ – 1000 используется для сбора пыли, песка, грязи и очистки от мусора производственных помещений, дворов, тротуаров, пешеходных дорожек и других площадей с твердым покрытием.

Ежедневные заботы

Важнейшей задачей в связи с нестабильным характером погоды остается содержание дворов и улиц. На прошлой неделе на дорогах были задействованы 44 единицы техники, вывезено 21 219 кубометров снега. Дороги и тротуары обработаны протовогололедным компонентом в количестве 126 тонн.



По линии УЖХ Калининского района большое внимание уделено очистке придомовых территорий, внутриквартальных проездов, кровель от надели и снега. Увеличено количество бригад кровельщиков. По графику организована комплексная очистка дворов.

Агния АСТАФЬЕВА.

Фото Андрея ВДОВИНА.