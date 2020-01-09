Репортаж в номер

Несмотря на то, что начало зимы было бесснежным, с наступлением нового года улицы и дворы стало заметать, а поднявшаяся до плюсовой отметки температура создала идеальные условия для образования снежной наледи и сосулек на крышах.

– При очистке кровель двух-четырехэтажных домов используем автовышку, а если нужно взобраться повыше, кровельщики поднимаются на крышу на привязи, – говорит директор ЖЭУ 34 Ильдар Махмутов.

Если на автовышке работник надежно и крепко стоит на своих ногах, то во втором случае единственной страховкой для него служат мачты антенны и вентиляционные каналы. Сегодня чистят двухэтажку и потому все настроены уверенно. Но все же нахождение на высоте от 1,2 м от земли считается работой на высоте, а для этого необходимо иметь допуск и, поднимаясь необходимо соблюдать все правила безопасности.

– Каждое утро кровельщики проходят инструктаж и берут с собой наряд-допуск. Служба охраны труда может приехать с проверкой в любое время, – говорит главный инженер ЖЭУ 34 Дамир Султанов.

Надев каску, страховочное обмундирование и защелкнув карабины на перилах автолюльки, мы поднимаемся на высоту 7-8 метров.

– А чего бояться, я всю жизнь проработал на высоте. Гораздо опаснее ходить внизу, чем чистить, – говорит Расуль Мустафин, сбивая тяжелым ломом-ледорубом образовавшуюся наледь.

Он пришел в жилищную структуру совсем недавно, ранее работал в железнодорожной организации. Говорит, что при работе на высоте главное значение имеет страховка, поэтому он каждое утро перед выходом на работу проверяет все привязи, карабины. Так, однажды его напарник поскользнулся на крыше вагона и сорвался вниз. Благодаря страховочной системе он отделался лишь испугом и небольшим растяжением.

…Наш разговор прерывает резкий звук свистка. Это дежурный внизу призывает прохожих перейти на другую сторону.

– Видят, что работает автовышка, дежурный им подает знак, указывая на рабочих, но нет ведь идут. Ничего не боятся! – сокрушается подъехавший на место работ заместитель директора УЖХ по благоустройству Венер Идрисов.

Так как днем стоит теплая погода и снег на коньках кровли подтаивает, то как подморозит, образуются сосульки на карнизах и наледь на кровле. И потому, несмотря на то, что субботний день, он с утра с директорами ЖЭУ объезжает территорию и все опасные участки натягивают ограждающими лентами.

Не секрет, что несознательность и халатность граждан – основная проблема жилищников. Вот и сегодня не успели огородить опасный участок до приезда работников, как молодая мама с санками приподняла ленту и прошла дальше. На вопрос, разве она не видит ограждение, отвечает, что переход находится в двухстах метрах, а она опаздывает на работу. А ведь случись с ней что, она с управляющей компании будет требовать возмещения ущерба.

Но в данном случае вина на ней, но пока докажешь это, столько времени и нервов затратишь.

…Поработав час с коммунальщиками, послушав их проблемы, я с уверенностью могу сказать, что это самые трудолюбивые люди и в то же время представители самой незащищенной сферы. Увидев, что во дворе не вычищен снег после вчерашней метели или не подметены полы в подъезде, мы спешим набрать номер диспетчерской, а порой, перешагнув и этот этап, бежим строчить жалобы…

– Непонимание, а порой и грубое отношение со стороны жителей, ненормированный рабочий день все чаще становится причиной увольнения сотрудников. Те, кто постарше – люди старой закалки еще держатся, а вот молодежь не выдерживает, – сокрушается Венер Фаритович.

Алина ГАРИПОВА.

Фото автора.