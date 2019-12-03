Помощники Деда Мороза

Настоящую армию снежных помощников Деда Мороза слепили в парке «Кашкадан» 21 декабря. Здесь прошел конкурс снежных фигур «Веселый снеговик».

Забавный герой детских сказок и мультфильмов неизменно ассоциируется с Новым годом. А лепить их любит не только ребятня, но и взрослые.

Каких только героев не создали команды участников: снеговик-кураист соперничал с гармонистом, приветствовали гостей парка Олаф из мультфильма «Холодное сердце» и милый Гномик.

Конкурсанты проявили не только фантазию, но и мастерство. Так как погода совсем не помогала «скульпторам»: с утра подморозило, и снег рассыпался в руках, с трудом превращаясь в огромные снежные комы.

- Радует, что жители приняли активное участие в конкурсе, – говорит начальник отдела культуры и молодежной политики администрации района Наталья Каратаева. - Из снега создали таких трогательных и смешных героев. И парк украсили, и настроение праздничное создали.

Участниками мероприятия могли стать все желающие, но традиционно самыми активными стали сотрудники образовательных учреждений, организаций, и жители.

- Как только узнали о таком необычном конкурсе, сразу же решили подать заявку! – говорит заведующая детским садом №309 Светлана Никитина. - У нашей работы очень оригинальное название – «Тристодевятое королевство». В ней прослеживается и символ наступающего года.

- Снежные забавы – то, за что мы любим наши холодные зимы, - говорит местная жительница Земфира Усманова. - Приятно посмотреть на волшебных и любимых с детства героев. Сразу новогоднее настроение появилось!

А чтобы никто не замерз, для участников конкурса были организованы подвижные игры и флешмоб с участием Деда Мороза: все выстроились в цифру 2020.

Екатерина МАРКОВА.

Корзинка

Не пропустите открытие ледовых городков!

24 декабря в 14.00 на площади перед Дворцом спорта откроется районный ледовый городок «В гостях у сказки!».

25 декабря в 13.00 васждет парк «Кашкадан». У елки начнется «Карнавальная феерия».