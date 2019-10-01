Класс с иероглифами

Директор школы №71 Ольга Алексеева и заведующая кафедрой международных отношений, истории и востоковедения УГНТУ Светлана Галиуллина обменялись символическими иероглифами в знак открытия первого в республике профильного класса востоковедения.

Совместный проект общеобразовательного заведения и университета приурочен к 70-летию установления дипломатических отношений между СССР и Китаем.

Гостей приветствовали на двух языках. После чего они приняли участие в чайной церемонии. Этот древний китайский обычай встречи гостей, которые в дальнейшем становятся друзьями.

Затем мероприятие продолжилось в актовом зале.

Школьники и студенты УГНТУ порадовали творческими номерами, продемонстрировали мастер-классы по китайской и арабской каллиграфии, а также видеоролики о поездках в Поднебесную.

Весной 20 учеников 71-й по обмену опытом летали в Пекин, а зимой в Уфу должна прибыть делегация из Китая.

Поздравляя ребят с открытием первого класса востоковедения, ректор нефтяного Рамиль Бахтизин сказал, что университет будет рад стать альма-матер для будущих выпускников школы.

- Мы хотим, чтобы дети определись с будущим направлением деятельности уже с ученической скамьи, - отметила Ольга Алексеева, - система образования должна быть непрерывной.

В заключение учащиеся профильного востоковедческого 10 «А» класса поклялись усердно изучать китайский.

Саша БЕЛОВА.