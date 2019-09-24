Кто наведет порядок в «подземке»?

Где можно купить майки, трусы, вязанные шапочки, игрушки, украшения, косметику? В торговом центре? Нет, все это можно приобрести… в подземном переходе, где устроен настоящий «развал».

В толчее, на импровизированных прилавках, их можно взять прямо с асфальта или с картонных коробок. Может там дешевле? Нет, по той же цене можно купить в экономклассе универмага «Уфа» А уж о качестве и разговора нет. Обычный ширпотреб. О том, что это непорядок и нарушение всех норм, продавцы знают, их штрафуют регулярно, но с насиженных мест они все равно не уходят.

Вместе с сотрудниками отдела координации торговли, общественного питания и услуг администрации района, Отдела полиции № 10 и Центра общественной безопасности мы побывали в рейде по местам, где идет несанкционированная торговля.

День в разгаре, продавцы на своих местах, скучают, торговля идет ни шатко ни валко, горожане в основном идут мимо. До эстетики здесь далеко, да и как могут кого-то привлечь груды штанов и халатов, развешенных на протянутых веревочках или на гвоздиках?

- Осуществление уличной торговли в неустановленном месте - это статья 13.16 административного кодекса РБ. Штраф по ней на физические лица составляет от 500 до 1500 рублей, - говорит инспектор ЦОБ по району Татьяна Козлова.

- Ежедневно у нас работают 12 15 инспекторов по

несанкционированной торговле. Регулярно составляем протоколы и передаем в административную комиссию о принятия решения.

…Но нарушители закона находят себе оправдания. К примеру, продавец вязанных шапочек Вера говорит, что она пенсионер, денег на жизнь не хватает не хватает, и ей приходится стоять здесь, предлагая изделия. С каждой шапки «навар» сто рублей. Прибыль небольшая, по логике больше на штрафы уходит (по ее словам, наказывают рублем раза два в неделю), однако торговлю, несмотря ни на что, она продолжает.

Фамилию продавца дешевой бижутерии сотрудник ЦОБ уже даже не спрашивает. Хранитель правопорядка видится с продавщицей стабильно один-два раза в неделю. Но… она продолжает свое дело. Почему?

- Не вижу другого выхода, - говорит она. - Я арендую площадь и в ТЦ, но это очень дорого, и чтобы платить, нужно крутиться, вот я и прихожу сюда.

У кого то семья, кто- то потерял работы, и он не может найти себе законный заработок… Словом, всегда есть причины, которые должны по мнению продавцов их оправдать. Продавец обувью Руфина возит сапожки и ботинки на продажу из Екатеринбурга. Занимается этим уже 10 лет.

– У меня есть постоянные покупатели, их устраивают и качество, и цена. - говорит она. Наверное, кого-то действительно устраивает товар (хотя всем известно, что такие ботинки на один сезон в лучшем случае). По всему городу — свыше пяти тысяч.

- К сожалению, на территории района вопрос несанкционированной торговли остается актуальным, - говорят представители ЦОБа, - это связано с его центральным расположением и оживленным трафиком. Существующие меры административного воздействия не всегда приносят должные результаты, так как суммы штрафов для физических лиц не очень существенны.

В ходе рейда были выявлены факты незаконной торговли, по итогам проведенного рейда составлено 10 административных протоколов, проведена профилактическая беседа, лица, осуществляющие уличную торговлю, предупреждены об ответственности за нарушения требований действующего законодательства.

Как показывает практика, штрафы продавцы платят, а вот налоги и аренду, конечно, нет. Это значит, что, несмотря на административное наказание, торговать в нелегальном месте им выгодно. Именно поэтому переходы никогда не пустеют. Решить эту проблему только наложением штрафов, необходимо еще и самим горожанам осознанно подходить к выбору мест для совершения покупок.

Корзина

С начала этого года в отношении лиц, осуществляющих несанкционированную торговлю, составлено 1224 административных протокола. Из них на лиц, торгующих в поземном переходе на остановке общественного транспорта «Универмаг-«Уфа» - 267 протоколов

Лилия ЗИМИНА.

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