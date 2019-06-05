Знай наших! В маленьком городе о больших задачах

Уникальный формат превратил официальное мероприятие в бизнес-праздник, познакомив его участников с культурными традициями Башкортостана. А во время пленарных заседаний, секций и круглых столов эксперты обменивались мнениями, делились опытом по привлечению инвестиций, обсуждали формирование комфортного бизнес-климата.- Цель этого форума – сделать так, чтобы экономика не только Сибая, но и целого ряда родных и близких нам районов Зауралья задышала, заработала. Чтобы мы открыли все наши возможности для того, чтобы сюда приходили инвесторы, появлялись рабочие места и, соответственно, социальные объекты, - подчеркнулна открытии Инвестсабантуя.Также он пояснил, почему площадкой для столь масштабного мероприятия стал небольшой город с населением едва больше 60 тысяч человек. Это жест дружбы после истории с задымлением карьера. Таким образом вся Башкирия продемонстрировала свое единство и поддержку в борьбе с экологической проблемой.В рамках форума состоялось выездное заседание Инвестиционного совета республики. Почетным гостем сталаОна напомнила, что в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России Башкортостан занял 16-е место, поднявшись сразу на семь позиций.– Произошел некий перезапуск ранее созданных инструментов, и сегодня они заработали в новом качестве. АСИ готово не только помогать лучшими решениями, но и учиться у вас. В Башкортостане очень много практик в разных направлениях и сферах, которые пополняют нашу библиотеку знаний и становятся доступными для других субъектов Российской Федерации, - отметила она.На пленарной сессии «INNOREGION: территория, где все хотят работать» модератором выступилОткрывая сессию, Радий Хабиров обозначил две важные темы для обсуждения: кадастровая стоимость земли в республике и размер единого налога на вмененный доход для субъектов малого бизнеса.- Вот вы говорите, что растет цена на землю. Значит, у вас инвестиционно привлекательный регион. Понятно, что цена на землю утяжеляет бизнес, но она же растет не случайно. За рубежом тоже растет, - задал вопрос Любимов.- У нас изначально кадастровая цена была высокая. И мы сейчас пожинаем плоды этого явления, - ответил Радий Фаритович. - У наших предпринимателей довольно много земли. Прежде, чем они начнут что-то на ней делать, уже за нее заплатили и продолжают платить чудовищные налоги.Планируется, что Инвестиционный сабантуй «Зауралье» станет еще одной доброй традицией в нашем регионе и будет проходить ежегодно. А главное, с ним связаны надежды на то, что мероприятие превратится в эффективную площадку для заключения выгодных сделок. Результат первого форума - соглашения на 70 млрд рублей.Ажиотаж вызвал приезд в Сибай голливудской звезды Стивена Сигала. Как пояснил Радий Хабиров, его пригласили не ради праздного любопытства и не с целью развлечь публику, а как представителя пула инвесторов, в том числе из США, имеющих в республике интерес по развитию крупного агропромышленного бизнеса. Радий Хабиров провел для него мастер-класс по курэшу. Актер признался, что это единственный вид борьбы, доселе ему незнакомый. Победила, конечно, дружба.КорзинкаПод занавес форума состоялась передача штандарта Всероссийского инвестиционного сабантуя был передан Баймакскому району. Там пройдет его развлекательно-познавательная часть. Деловая программа останется по «старому» адресу.Алина Дмитриева.Фото Олега Яровикова.