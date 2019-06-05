Транзит: школа №71 – Китай, Москва, Уфа

- Я всегда больше склонялся к гуманитарным наукам и к 10 классу окончательно определился, поэтому перевелся в школу №71, где было профильное обучение, - рассказывает он, - она меня очень впечатлила: внешне выглядит как учебное заведение, а внутри – как молодежный клуб по интересам: все кабинеты оформлены в разных стилях. Словом, царит атмосфера творчества.Семен и в прежней школе был отличником, но в 71-й его любовь к иностранным языкам приобрела более прикладной характер.В этом году он заинтересовался китайским, который здесь преподается не один год. Но догнать одноклассников в его изучении юноша уже не успевал: в выпускном много времени уходит на подготовку к ЕГЭ. Тогда Семен стал вникать в иероглифы самостоятельно, прочитал материалы по фонетике, выучил тона. И решил…поучаствовать в гранте на обучение в одном из китайских университетов.- Собрал все свои грамоты и дипломы о достижениях в одну папку, написал на английском рассказ о себе, привел аргументы, почему хочу изучать международное право в Китае, - рассказывает Поскряков. – И победил. С сентября буду жить в Китае, вначале целый год изучать язык, а уже потом – делать выбор между тремя вузами.Одним из своих самых главных достижений Семен считает Гран-при российской научно-практической конференции «Наука. Интеллект. Творчество – Башкортостан». Тема его работы – «Потери при переводе названий фильмов». Мой научный руководитель, учитель английского языка Ольга Сергеевна Алексеева очень мне помогла, во многом благодаря ей я и выиграл грант.Семен – настоящий полиглот. Летом прошлого года он провел в Ирландии, где изучал английский, но при этом влюбился в язык Дон Кихота, изучение которого, как он шутит, пришлось отложить в долгий испанский.- Пока ближайшие планы – Китай, - продолжает он, - а в будущем хочу путешествовать по всему миру. Очень благодарен нашим учителям за терпение, поддержку, профессионализм. Тот багаж знаний и навыков, который мы получили, постараемся реализовать в дальнейшей жизни.Одноклассники Семена собираются штурмовать вузы Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, есть и те, кто пойдет в армию. Словом, после выпускного вечера начнется новая жизнь.Светлана ЯНОВА.Наибольшее число медалистов в этом году в лицее №106 «Содружество» (15 человек), гимназии №64 (11), Инженерном лицее №83 имени М. Пинского (13).