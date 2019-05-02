Фамильные деревья - на Аллее матерей

- Это - всероссийский проект, - говорит– Акция прошла в 27 городах . Мы приурочили свою акцию к Международному дню семьи. Скульптура (образ матери с младенцем на руках) – весьма символична.Организатор проекта - общественная организация «Матери Республики Башкортостан» при поддержке администрации города, Министерства здравоохранения и местного отделения партии «Единая Россия». Генеральным спонсором выступил «Россельхозбанк» и предприятия республики и Уфы, в которых треть сотрудников имеют многодетные семьи.- Мы с удовольствием приняли участие в акции. Теперь у нас есть именное дерево, которое будет расти и зелень вместе с другими, - говорит Альмира Тябина, взявшая опекунство над своими тремя внучками.- Наш город становится все более зеленым, и нам приятно внести свою лепту, - говорят представители многодетной семьи Медведевых.В акции приняли участие и дети.каждому ребенку вручили подарок.Лилия ЗИМИНАФото автора.