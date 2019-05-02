Фамильные деревья - на Аллее матерей

40 сосенок, 20 кустов боярышника, два манчжуроскмх ореха теперь украшают территорию Республиканского перинатального центра.
В субботу здесь открыли стелу «Сердце матери – сердце России и заложили аллею. Участниками акции стали представители Национальной медицинской палаты РБ, депутат Государственного Собрания – Курултая РБ Римма Утяшева, медицинские работники местных роддомов и РКБ им. Г. Куватова, БГМУ, многодетные и опекунские семьи, а также семьи, в которых родились двойни и тройни. Каждое посаженное деревце «получило» фамилию участника акции.
- Это - всероссийский проект, - говорит председатель наблюдательного Совета общественной организации «Матери РБ» Диана Фарахова. – Акция прошла в 27 городах . Мы приурочили свою акцию к Международному дню семьи. Скульптура (образ матери с младенцем на руках) – весьма символична.
Организатор проекта - общественная организация «Матери Республики Башкортостан» при поддержке администрации города, Министерства здравоохранения и местного отделения партии «Единая Россия». Генеральным спонсором выступил «Россельхозбанк» и предприятия республики и Уфы, в которых треть сотрудников имеют многодетные семьи.
- Мы с удовольствием приняли участие в акции. Теперь у нас есть именное дерево, которое будет расти и зелень вместе с другими, - говорит Альмира Тябина, взявшая опекунство над своими тремя внучками.
- Наш город становится все более зеленым, и нам приятно внести свою лепту, - говорят представители многодетной семьи Медведевых.
В акции приняли участие и дети. Пока взрослые сажали молодые сосенки, ребята участвовали в конкурсе рисунков на асфальте и в шоу мыльных пузырей, после которого каждому ребенку вручили подарок.
Лилия ЗИМИНА
Фото автора.