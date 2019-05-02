Завершена реконструкция стелы - главной достопримечательности мемориального комплекса в память воинов, погибших в Великой Отечественной войне.Гранитные плиты были заменены как в ее основании, так и на самом обелиске.- Памятник давно требовал капитального ремонта, - говорит- каждая плита на стеле весит около 100 килограммов, поэтому это и небезопасно. Теперь все они заменены, а цвет остался прежним.Во всем парке также восстановили разрушенные бордюры, до 7 мая должна закончиться и реконструкция нескольких участков брусчатки.Есть хорошая новость и для велосипедистов. За мемориалом, где располагаются две лестницы, не было спуска для любителей покататься, и все ездили по газонам, теперь там появился пологий асфальтированный спуск с разметкой.Как и в прошлые годы, гостей парка будут радовать клумбы, на которых высажено около 60 тысяч различных видов растений: от привычных петуний и бархатцев до цинерарий.- Для нас дело чести сделать все качественно и в срок, - продолжает Саяхов. - Для моей семьи – это самый главный праздник. Мой дед, участник войны Масавир Хайруллин, завещал нам и после его смерти всем родным собираться в родной деревне Зильдарово, чтобы отмечать этот великий День.Светлана ЯНОВА.