Оставляя пример на память…

От слесаря до министра, путь Рауля Файрузова складывался не просто. Освоив рабочую профессию, он, как и другие ребята, пошел служить в армию, а затем работал инспектором уголовного розыска, совмещая с обучением в БашГУ и Академии МВД. Но главная высота ждала его впереди: в сложный период перестройки Рауля Закирьяновича назначили начальником отдела по борьбе с организованной преступностью МВД РБ. Освобождение заложников, изъятие из оборота оружия и наркотиков, расследование убийств – только малая часть гигантской работы, которую проделал Файрузов. Генерал ушел из жизни в 47 лет, оставив на память пример самоотверженности и преданности любимому делу.
Рауль Закирьянович родился в апреле 1949 года в селе Верхние Киги. В 1973-м пришел в Калининский РОВД Уфы инспектором уголовного розыска. Уже тогда его отличали ответственное отношение к порученному делу, добросовестность и инициативность. Проработав в этой должности более десяти лет, вырос до заместителя начальника РОВД. В 1984-м его выдвинули заместителем начальника отделения уголовного розыска УВД города. И здесь он проявил себя неординарным, способным человеком и хорошим организатором. Уже через год Рауль Файрузов возглавляет Октябрьский райотдел внутренних дел.
В отделе повысилась раскрываемость преступлений и правонарушений. Через три года он поступает учиться.
После учебы его назначают начальником отдела по борьбе с организованной преступностью, сотрудники которого расследуют особо опасные дела. Не щадя сил и здоровья, Рауль Закирьянович трудится сутки напролет и требует от подчиненных такой же самоотдачи.
В 1990 -м он становится заместителем, а через год — первым заместителем министра внутренних дел РБ. Всегда лично выезжает на место преступления и берет руководство сложными оперативными действиями на себя.
Громкое дело по убийству заместителя председателя Верховного Совета РБ, главы администрации Дюртюлинского района Р.С. Мусина было раскрыто под непосредственным руководством Рауля Файрузова за месяц с небольшим. Он также участвовал в освобождении заложников из автобуса, который преступники захватили в районе Нефтекамска.
В апреле 1995 года Файрузов был назначен министром МВД республики. Его также избрали депутатом Государственного Собрания — Курултая РБ. У него было много планов, которые рухнули в один миг: из-за коварного недуга его жизнь неожиданно оборвалась.
Почти 25 лет прослужил Рауль Закирьянович в органах МВД. Ему было присвоено звание «Заслуженный юрист Республики Башкортостан».
В этом году ему исполнилось бы 70 лет. О генерал-майоре полиции помнят как в Уфе, так и на его малой родине - в Кигинском районе. Ежегодно в честь Файрузова в городе проводится международный турнир по боксу. В родном селе его именем названа улица, перед зданием райотдела полиции установлен бюст генерала.
Юлия ГОЛОВИНА.