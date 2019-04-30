Оставляя пример на память…

Рауль Закирьянович родился в апреле 1949 года в селе Верхние Киги. В 1973-м пришел в Калининский РОВД Уфы инспектором уголовного розыска. Уже тогда его отличали ответственное отношение к порученному делу, добросовестность и инициативность. Проработав в этой должности более десяти лет, вырос до заместителя начальника РОВД. В 1984-м его выдвинули заместителем начальника отделения уголовного розыска УВД города. И здесь он проявил себя неординарным, способным человеком и хорошим организатором. Уже через год Рауль Файрузов возглавляет Октябрьский райотдел внутренних дел.В отделе повысилась раскрываемость преступлений и правонарушений. Через три года он поступает учиться.После учебы его назначают начальником отдела по борьбе с организованной преступностью, сотрудники которого расследуют особо опасные дела. Не щадя сил и здоровья, Рауль Закирьянович трудится сутки напролет и требует от подчиненных такой же самоотдачи.В 1990 -м он становится заместителем, а через год — первым заместителем министра внутренних дел РБ. Всегда лично выезжает на место преступления и берет руководство сложными оперативными действиями на себя.Громкое дело по убийству заместителя председателя Верховного Совета РБ, главы администрации Дюртюлинского района Р.С. Мусина было раскрыто под непосредственным руководством Рауля Файрузова за месяц с небольшим. Он также участвовал в освобождении заложников из автобуса, который преступники захватили в районе Нефтекамска.В апреле 1995 года Файрузов был назначен министром МВД республики. Его также избрали депутатом Государственного Собрания — Курултая РБ. У него было много планов, которые рухнули в один миг: из-за коварного недуга его жизнь неожиданно оборвалась.Почти 25 лет прослужил Рауль Закирьянович в органах МВД. Ему было присвоено звание «Заслуженный юрист Республики Башкортостан».В этом году ему исполнилось бы 70 лет. О генерал-майоре полиции помнят как в Уфе, так и на его малой родине - в Кигинском районе. Ежегодно в честь Файрузова в городе проводится международный турнир по боксу. В родном селе его именем названа улица, перед зданием райотдела полиции установлен бюст генерала.