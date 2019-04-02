Довести до стартапа

Недавно он вместе со своим научным руководителем вернулся из Москвы, где успешно представил собственный проект в научно-техническом конкурсе, прошедшем в инновационном центре Сколково. Идею уфимца признали одной из лучших.- Наша работа называется «InterTest» (аналог «Votum» - системы интерактивного голосования и тестирования), состоящая из пультов, похожих на телевизионные. При помощи ресивера сигнал передается на компьютер или проектор. Около 20 пультов такого устройства стоят порядка 60 тысяч рублей, что для многих организаций накладно, - объясняет. - Мы решили заметно удешевить эту систему, заменив управление на смартфоны и применив сеть wi-fi. Вопросы теста и перечень ответов отображаются на ноутбуке, подключенном к проектору. На мобильных устройствах видны варианты ответов. Вся информация вносится в единую базу данных, и в конечном итоге результат выдается на экран.Программу могут использовать и учителя в школе, и преподаватели вузов: нужно лишь составить тест в текстовом документе и загрузить в систему. Как подсказали уфимцам московские специалисты, ее можно приспособить и в кинотеатрах, где зрители голосовали бы за понравившиеся фильмы.- В нашей лаборатории языки программирования дети изучают через исследовательскую деятельность. Над «InterTest» Михаил работал более двух лет, - говорит научный руководитель.Теперь авторы думают довести проект до уровня стартапа. Можно претендовать на гранты, президентскую стипендию, участие в летнем техническом лагере. Но для того чтобы запатентовать программный продукт, предстоит большая работа в плане проектной части и документации. Если им удастся выиграть денежные средства, то к своему проекту планируют подключить и студентов, которые уже обладают необходимыми знаниями.- Сначала было волнительно беседовать с двадцатью экспертами, - вспоминаето поездке в Сколково. - Но постепенно адаптировался и отвечал на вопросы увереннее. Сам технопарк выглядит очень огромным и современным. В этой атмосфере рассказывать о своем проекте было весьма комфортно.Со своим будущим юноша уже определился: планирует поступать в Национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики в Санкт-Петербурге, где хочет осваивать разработку нейросетей (это упрощенная модель человеческого мозга, которую запускают на компьютере). В дальнейшем мечтает участвовать в создании искусственного интеллекта.- Сейчас работаю над очередным проектом, связанным с нейросетями. Разрабатываю голосовой помощник, который будет самостоятельно обучаться. То есть, взаимодействуя с человеком, он перенимает его опыт, запоминает слова и действия, а в дальнейшем сможет выполнять задания, - рассказывает девятиклассник. - Это довольно трудоемкое исследование и один, скорее всего, не справлюсь, потребуется помощь молодых ученых. Вероятно, разработка затянется на несколько лет. В конечном итоге должна получиться платформа, которая будет работать и на смартфонах, и компьютерах. Нейросеть, подключившись к интерфейсам техники, сможет сделать определенную работу по дому и не только. Поэтому перспективы весьма заманчивы.Индира МАГДАНОВА.