Перед субботником все равны!

В Деме начали озеленение. На посадку деревьев вышли сотрудники администрации, работники Управления жилищного хозяйства, руководители коммунальных компаний и жители района.
– В пятницу посадили 15 деревьев, сегодня планируется еще 30, – рассказывает директор Демского УЖХ Ринат Гарипов.
Двухметровые саженцы хвойных крупномеров привезли из села Кушнаренково, где у управляющей компании находится свой питомник.
На месте посадки уже ждут техника с саженцами, цистерна с водой, мешки с удобрением.
Кстати, выбрать место будущей аллеи не так просто – место надо согласовать со всеми ресурсными организациями. БашРТС, МУП «Уфаводоканал» и УГЭС дали свое добро, и работа закипела. Дежурный по субботнику Ринат Хатмуллович уже выкопал лунку и ловко пристраивает в нее молодое деревце. Так как городская почва не богата минералами, ответственный за территорию директор ЖЭУ №63 Фильзинат Хусаинов удобряет ее и опрокидывает ведро воды.
– С себя надо начинать, если жители увидят, что мы, не покладая рук и не зная выходных, трудимся во благо района, возможно, они и относиться к нашему труду будут бережнее, – беспокоится он о новых насаждениях.
В это время на следующем участке первый заместитель главы администрации Айдар Базгутдинов уже утрамбовывает почву под сосной.
– Сегодня все жители района вышли на субботники – везде играет музыка, словно праздник, потому что мы все хотим, чтобы наш район был самым чистым и зеленым, – говорит он.
Корзинка
В субботнике приняли участие более 250 человек и было задействовано 12 единиц техники. Помимо посадки деревьев было вывезено 82 куб.м мусора, покрашено 65 урн, 72 скамейки и более километра бордюров.
Алина Гарипова.
Фото автора.