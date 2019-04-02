Перед субботником все равны!

– В пятницу посадили 15 деревьев, сегодня планируется еще 30, – рассказываетДвухметровые саженцы хвойных крупномеров привезли из села Кушнаренково, где у управляющей компании находится свой питомник.На месте посадки уже ждут техника с саженцами, цистерна с водой, мешки с удобрением.Кстати, выбрать место будущей аллеи не так просто – место надо согласовать со всеми ресурсными организациями. БашРТС, МУП «Уфаводоканал» и УГЭС дали свое добро, и работа закипела. Дежурный по субботнику Ринат Хатмуллович уже выкопал лунку и ловко пристраивает в нее молодое деревце. Так как городская почва не богата минералами, ответственный за территориюудобряет ее и опрокидывает ведро воды.– С себя надо начинать, если жители увидят, что мы, не покладая рук и не зная выходных, трудимся во благо района, возможно, они и относиться к нашему труду будут бережнее, – беспокоится он о новых насаждениях.В это время на следующем участкеуже утрамбовывает почву под сосной.– Сегодня все жители района вышли на субботники – везде играет музыка, словно праздник, потому что мы все хотим, чтобы наш район был самым чистым и зеленым, – говорит он.КорзинкаВ субботнике приняли участие более 250 человек и было задействовано 12 единиц техники. Помимо посадки деревьев было вывезено 82 куб.м мусора, покрашено 65 урн, 72 скамейки и более километра бордюров.Алина Гарипова.Фото автора.