Ученики школы №78 присоединились к участию в Международном социальном проекте OPEN WORLD.

В европейскую социально-благотворительную программу «Открытый мир» вовлекаются дети из разных стран мира. При ее реализации используются новейшие разработки в области интеграции и социальной адаптации, направленные, прежде всего, на развитие коммуникативных навыков приобщения к творчеству во всем его многообразии. Его цель - развитие равных возможностей в сфере образования и объединение людей по всему миру.
На старте проекта к нему присоединились 1500 детей из России, стран Европы и СНГ. Сначала это были сироты, «трудные» подростки, дети мигрантов, ребята из малообеспеченных семей и с ограниченными возможностями здоровья. А сегодня участие принимают целые классы и школы.
- Первый опыт у нас был около пяти лет назад. Тогда к нам приезжала студентка из Бразилии. На самом деле, у детей мало возможностей поговорить с кем-то кроме учителя-предметника на английском языке, - рассказала руководитель школьного методического объединения учителей иностранных языков Наталья Якимова.
Студенты-волонтеры из Египта, Алжира и Ганы на творческих занятиях презентовали свои страны, рассказывая на английском языке о культуре, традициях и обычаях. Ребятам - от 21 до 27 лет. Одни уже закончили университет, а другие продолжают учиться у себя на Родине, а к нам приехали познакомиться с нашей страной и практиковать свой английский.
Юные уфимцы в свою очередь делились рассказами о России, ее интересных местах и легендарных личностях, прославивших страну на весь мир. А Данил Зубаиров продемонстрировал башкирский курай, а затем исполнил на нем несколько произведений, чем поразил гостей.
- Все это необходимо для повышения мотивации детей к изучению иностранных языков в целом. Не только дети, но и родители очень рады такому сотрудничеству. Это ведь удивительный шанс для учеников, - добавляет Наталья Валерьевна.
Мария АПКАРИМОВА.