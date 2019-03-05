Радость – в каждый дом

В Уфе стартовал социальный проект «Радость нашего дома». Его главная задача – помочь воспитанникам детских домов и домов ребенка обрести семью. Активное участие в этом благом деле принимает супруга врио главы республики Каринэ Хабирова.
За месяц героями проекта стали 23 ребенка, о каждом из которых сняли видеоролик журналисты «Всей Уфы». Трое малышей уже нашли своих мам и пап, а четверо находятся на оформлении и совсем скоро переедут жить к новым родителям. «Радость нашего дома» - правопреемник проекта «Счастье – это я», который был успешно реализован на телеканале «Вся Уфа» в 2005 году.
- Благодаря проекту 35 детей обрели семью, - отметила Каринэ Владимировна. – Время идёт, меняется страна, а вместе с ней - и общество. До сих пор на попечении государства остаются дети-сироты. Может, их не так много, как в 90-е или в начале 2000-х, но они есть. Очень горько, когда в большой и богатой стране есть ничьи дети. А еще есть взрослые и успешные люди, которые очень хотят стать родителями, но не всегда знают, как это сделать. Мы решили помочь и тем, и другим. Надеемся, что каждый наш маленький герой обязательно услышит слова «Ты – радость нашего дома», а у каждого взрослого будет кому их сказать. Планирую и в дальнейшем участвовать в социальных проектах, связанных с детьми, а также с людьми пожилого возраста.
Совсем скоро воспитанница детского дома №9 Марина Вежнина отправится в свою семью. На днях она побывала в стенах телеканала «Вся Уфа»:
- Очень понравилась студия. Мечтаю стать спортивным журналистом, - призналась девочка.
Промежуточные итоги реализации проекта подвели на пресс-конференции, по завершении которой Каринэ Хабирова вместе с нашедшей родителей Мариной Вежниной украсили символическое дерево плодом граната, олицетворяющим зарождение семьи.
Юлия ГОЛОВИНА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.