Хозяева своей территории

Навести порядок в подъездах и во дворе, не ждать лучших времен, а действовать здесь и сейчас. Вот чем будет заниматься первый ТОС Советского района.
Инициативная группа жильцов домов по улице Ленина, 95, 97 и 97/1 создала свое территориальное общественное самоуправление, а это значит, что теперь многие вопросы можно решить на местном уровне.
- Такая мысль посетила меня еще в прошлом году, но не знала, как ее реализовать. Впервые узнала о ТОСах на одном мероприятии. Потом изучила специальную литературу. Подумала и предложила своим соседям объединиться. В любом случае, мы ничего не теряем, наоборот, даже выигрываем, - рассказывает председатель Совета МКД Лариса Кабашова.
Подобный механизм еще не приобрел широкого распространения, но в перспективе предполагается повсеместное развитие ТОСов.
- В Горсовете состоялось заседание, где дали добро на существование нашего ТОСа. Скоро получу удостоверение, будем работать совместно с администрацией, - продолжает Лариса Ивановна. – Желательно, конечно, посмотреть на успешный опыт других общественников.
В команде Кабашовой люди разного возраста: здесь и те, кто старше 60, и те, кто намного моложе. В общее дело влились даже целые семьи. А затевалось все это в первую очередь для того, чтобы привести в порядок придомовую территорию.
- Нашу многоэтажку 1971 года постройки можно назвать образцовыой. В прошлом году выиграли республиканский конкурс. Дом признали лучшим и дали премию 100 тысяч рублей, что позволило произвести капремонт крыши, фасада. Являясь также председателем Совета микрорайона при ЖЭУ №17 и собирая старших по дому, всегда говорю, что надо участвовать, пробовать. Если не знаем, как действовать, можно увидеть у других. Поэтому и остальные дома пожелали пойти за нами.
Но проблем, которые предстоит решить, еще немало. Прежде, Лариса Ивановна собирается пройти обучение: нужно знать тонкости работы с документаций.
- Во дворе у нас стоит детская площадка, которую установили пять лет назад: мы участвовали в очередном конкурсе и получили ее в качестве подарка от города. Теперь хотелось бы сделать там качественное покрытие. Но это удовольствие не из дешевых – требуется около миллиона рублей. У жильцов, конечно, таких денег нет, ведь в нашем доме много пенсионеров. Статью «Содержание» увеличивать мы тоже не можем. Но есть специальные программы: провести собрание, изъявить желание участвовать в конкурсе и выиграть большие деньги.
- Получается, что таким образом и будет формироваться бюджет ТОСа?
- Мы не ограничены, поскольку помимо грантов, можно и спонсоров привлекать. Было бы интересно перенять опыт наших коллег. Знаю, что в районах республики функционируют такие организации, планирую с ними пообщаться. Главное, донести до людей, что это работает, и самим стать ориентиром для других.
- А ведь много еще таких домов, где даже старших нет…
- В любом деле нужен рациональный подход, без лидера этого сложно добиться. Например, в некоторых многоэтажках крыша старая, проводка ни разу не менялась, но жильцы ждут, когда им покрасят подъезды по региональной программе. В нашем доме сейчас, кроме замены электропроводки, больше ничего делать не надо. Идеальная кровля, ухоженный фасад, новые водостоки, козырьки на крыльцах, во дворе - видеокамера, хороший асфальт, шлагбаумы, в подъездах – освещение. Нельзя сидеть сложа руки, когда нужно действовать.
- А сколько нынче платят домкомам?
- Получаю с жителей по квитанции - рубль с квадратного метра. Выходит в пределах двух тысяч рублей в месяц. Эти деньги уходят на оплату транспорта - мне часто приходится ездить с общественными вопросами.
Помимо решения насущных проблем ТОС будет устраивать и дворовые праздники. Одну из таких встреч соседи уже наметили, куда планируют пригласить и детей из музыкальной школы.
Индира МАГДАНОВА.
Фото Валерия ШАХОВА.
КОРЗИНКА:
Как создать ТОС?
1. Необходимо собрать инициативную группу и организовать предварительные мероприятия.
2. Установить границы.
3. Провести учредительное собрание жителей-участников.
4. Зарегистрировать ТОС, подготовить устав.