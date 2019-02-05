СТОЛИЧНЫЙ ПОЧЕРК

Городскую среду проверили на качество
В Главархитектуре Уфы прошло первое заседание градостроительного Совета, на который был вынесен ряд новых проектов застройки городских территорий. Такой формат обсуждения был признан успешным, и в будущем его планируется проводить регулярно.
Первым стал проект планировки и межевания территорий севернее поселков Нагаево и Зинино, где планируется возвести около 6 тысяч индивидуальных домов. В ходе презентации были обсуждены вопросы обустройства сетей газо-, электро- и водоснабжения, обслуживания общественным транспортом, оборудования контейнерных площадок для сбора мусора.
Как выяснилось, одна из негативных тенденций связана с тем, что установленные проектом планировки участки под строительство одного частного дома во многих пригородных поселках Уфы делятся на два или три, и на каждом из них возводится отдельное жилое строение. Поскольку объекты социальной и инженерной инфраструктуры проектируются в расчете на определенное число домов и, соответственно, жителей, их увеличение ведет к дефициту мест в школах и детсадах, проблемам с подключением к сетям водо- и энергоснабжения. По словам экспертов, для прекращения практики деления участков и строительства неучтенных домов, необходима работа муниципальных властей и взаимодействие с Росреестром.
Глава администрации Уфы Ульфат Мустафин отметил необходимость предусматривать на стадии проектирования размещение объектов образования, медицинского и бытового обслуживания.
- Вид разрешенного использования земель должен быть четко закреплен, чтобы исключить при реализации проектов изменение функционального назначения участков, - заявил Ульфат Мустафин. - Земля под соцобъекты должна оставаться именно таковой. При возведении кварталов индивидуального жилищного строительства мы предъявляем требования аналогичные строительству многоэтажного жилья. Качество городской среды и уровень жизни необходимо обеспечивать аналогичные центру.
Следующей темой для обсуждения стал проект квартала, ограниченного улицами Менделеева, Обской и Генерала Горбатова в Кировском районе. Здесь планируется построить несколько новых высотных жилых домов, а здание бывшей кондитерской фабрики будет переоборудовано под жилье формата лофт с высотой потолков 4,7 метра, что станет весьма необычным решением не только для Уфы, но и многих российских городов. В границах проектируемого участка расположена крупная котельная с дымовой трубой высотой 120 метров, но как было заявлено, расположение жилья было выбрано с учетом проведенных замеров по шуму и рассеиванию выбросов и соответствует всем действующим нормативам.
В продолжении градсовета представитель компании-застройщика квартала в районе пересечения улицы Чудской и Уфимского шоссе заявил, что часть прибыли от реализации проекта планируется направить на благоустройство расположенного рядом Непейцевского дендропарка. Сумма вложений и объем работ пока не определены, но среди возможных мероприятий названы ограждение территории, санитарная очистка леса, установка игровых площадок, скамеек, урн, освещение территорий, прокладка беговых и велодорожек.
- Это наш первый градостроительный Совет, мы возрождаем традицию проведения подобных совещаний, – подытожил Ульфат Мустафин. - Приятно, что все участники были заинтересованы, вопросы очень актуальные. Такие заседания необходимо проводить регулярно.
Алексей ФАТЫХОВ.