Места хватит всем

- Помните, по улице Революционной располагалось желтое здание 44-й школы? Это был основной корпус, который снесли, и теперь на этом месте строители возводят новый, - рассказывает директор Азат Батыршин.
Вместо двух старых зданий появились сразу четыре. В первом рабочие уже завершают последний, четвертый этаж: сейчас занимаются кирпичной кладкой наружных стен, монтируют плиты перекрытия.
- Во втором корпусе (1995 года постройки) настилают кровлю оцинкованными фальцевыми листами. Параллельно идут отделочные работы, устанавливают системы вентиляции, отопления – крепят радиаторы, утепляют фасад - штукатурят со стороны двора, а также заливают полы, - продолжает Азат Рафаилович.
Третье здание уже полностью построено, готова крыша. На четвертом этаже бетонируют полы и красят стены. На третьем - подвешивают потолок «Армстронг». На втором, первом и цокольном – продолжаются внутренние работы. А технические уже завершены: батареи установлены, окна вставлены.
Четвертый корпус тоже вскоре подтянется за остальными. Пока возведен первый этаж: строители делают кирпичную кладку наружных и внутренних стен.
Если до реконструкции площадь школы составляла 8 тысяч кв. м, то теперь она расширится и станет более 19 тысяч. И если прежде ребятам приходилось учиться в две смены, то появление нескольких зданий позволит их перевести на одну, где смогут обучаться более 1300 детей.
Будет три больших спортзала: во втором корпусе размером около 250 кв. м, другой расположится в третьем здании, и еще один в четвертом корпусе - 500 кв. м. Также откроется зал хореографии и ритмики. Для начальных классов организуют группы продленного дня: в комнатах разместятся кровати, где дети смогут отдохнуть после учебы, чтобы потом снова продолжить занятия.
- Прежде школа была рассчитана на 800 мест, хотя учились на 300 ребят больше. Поэтому в связи с увеличением мощности и переходом на одну смену, дополнительно приняли преподавателей начального звена, - объясняет директор.
Кстати, ученикам доверили роль дизайнеров: сейчас совместно с ними разрабатывается проект по третьему корпусу. А для столовой он уже готов - весомую лепту внесли преподаватели и студенты Института искусств. Право выбрать цветовую гамму предложили и родителям, однако в этом деле больше ориентируются на детей. Скоро состоится встреча актива школы, где должны определиться с декором кабинетов основного здания.
- Чуть позже приступят к благоустройству территории школы. Пока необходимо вынести оттуда гаражи и бойлерную. Планируется построить площадки для уличных видов спорта. К открытию мы готовимся на 1 сентября, - заключила главный специалист отдела капитального строительства администрации района Ирина Соколова.
Индира МАГДАНОВА.
Фото Валерия ШАХОВА.
КОРЗИНКА:
Кстати
Школа №44 вошла в программу «100 объектов - к столетию республики». Средства на реконструкцию выделены из регионального бюджета.