Индийская специфика башкирской ярмарки

- Термометр показывает двадцать пять градусов ниже нуля. Это значит, что самое время запасаться теплыми, «солнечными» продуктами. Восточная медицина говорит, что в этом плане хорошее средство – мед. Недаром его и башкиры издавна запасали впрок, в расчете на холодные времена, - рассказывает специалист по аюрведе, доктор Радханатх Сингх.
Разговор с гостем из жаркой Индии происходит на площадке перед рынком «Южный». Вокруг кипит не восточный базар, а демская сельскохозяйственная ярмарка. Сюда мы пришли за теплыми вещами и продуктами. Моего собеседника, например, привлекло «жидкое золото».
К выбору нужного сорта индиец отнесся с дотошностью знатока. Гречишный, например, обладает горчинкой, липовый – нейтрально-сладкий. А вот цветочный имеет богатый шлейф.
- Есть простая истина, называется «шесть вкусов». Сладкий, кислый, горький, соленый, острый и вяжущий. Все они должны сбалансированно присутствовать в каждодневном рационе. Что даст хорошее здоровье и эмоциональный тонус, – утверждает Радханатх Сингх.
Для смуглокожего выходца из субтропиков русский мороз должен быть непереносим. Но выглядит мой собеседник бодро. Секрет, по его словам, в осознанном подходе к питанию. Так, выбор меда мой друг остановил на светло-желтом цветочном из Нуримановского района. Вот что о продукте рассказал пасечник Ильдар Сафиуллин.
- Пасека у меня небольшая, всего 24 улья. Но пчелы хорошие, да и место богатое на разные травы. Прошлой осенью и летом у моих коллег был сильный спад, вызванный эпидемией среди насекомых. Было дело, даже закупил химические лекарства. Но применять не пришлось.
Следующим прилавком, возле которого мы задержались надолго, стала точка Янаульского молочного комбината. Сельчане порадовали широким выбором сыров, масла и «кисломолочки».
Приятным плюсом стала возможность дегустации. Так, мне по вкусу пришелся зернистый творог средней жирности. А Радханатх приобрел увесистый брусок масла 82,5 % и несколько пачек адыгейского сыра.
- Не проходите мимо! Картошечка, морковочка, капуста! Сами растили, сами продаем! – привлекли внимание еще одни продавцы.
В Дему Залиха и Ильнур Шариповы приехали из Балтачевского района. «Машину-универсал загрузили до предела. Вообще, хорошая торговля шла осенью. Сейчас привезли то, что не успели распродать тогда. Но, как видите, вида своего овощи не потеряли».
Что верно, то верно: гладкие шафрановые конусы радовали упругостью. А зеленые листья на кочанах говорили о том, что их не успело коснуться время. К выбору овощей мой восточный друг отнесся с большим энтузиазмом. Что немудрено. Ведь «сабджи» (овощное рагу) – одно из традиционных блюд индийской кухни.
- При правильно подобранных специях и гарнире из адыгейского сыра оно будет не только вкусным, но и сытным. Поэтому я даже вдали от дома легко обхожусь только растительной и молочной пищей, - говорит индиец.
В Уфе Радханатх уже давно: окончил медицинский университет, да так и остался. С понедельника по пятницу работает в одной из городских больниц, по выходным ведет курсы йоги и аюрведы. Место проживания, кстати, выбирал из соображений «внутреннего покоя». Ибо Дема – район тихий и экологически чистый.
Вместе мы несем тяжелые пакеты к его машине. Погрузив всю снедь в багажник, одновременно вспоминаем: забыли самое главное! Возвращаемся уже не за продуктами, а за большими пушистыми рукавицами. Название материала звучит экзотично – «козий пух». И снова башкирская специфика соприкасается с индийской: к варежкам Радханатх Сингх подбирает и пару шерстяных носков. Объясняет это старинной народной мудростью: «Держи ноги в тепле, а голову в холоде».
Егор СОЛНЦЕВ
Корзинка:
Свою продукцию на ярмарке представили сельхозпроизводители Балтачевского, Благоварского, Давлекановского, Кушнаренковского, Мишкинского, Нуримановского, Уфимского, Чишминского и Салаватского районов республики. Следующая массовая распродажа ожидает демчан в феврале.