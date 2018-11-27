Когда все дома – в Уфе

В эти дни в нашей столице работает съемочная группа телеканала «Россия 1». Они ведут съемки видеопаспортов на ребят из детских домов и приютов. И кто-то из этих ребят, возможно, попадет в сюжет передачи «Когда все дома» в рубрике «У вас будет ребенок». Мы побывали на съемках в специализированном Доме ребенка, что на улице Авроры.
Ведущая передачи Елена Кизякова протягивает руки к маленькой малышке, и девочка доверчиво спешит к ней. Елена встает на колени, чтобы разговаривать с ребенком на одном уровне глаза в глаза, и вместе они будут укладывать кукол спать, кормить их из ложки, петь песни… Малышка даже не замечает, что идут съемки. Для нее это - игра, а ведущая - волшебная фея.
- Чтобы передача дошла до сердца зрителя, нужно встать перед ним на колени в буквальном и переносном смысле. Это - дети трудной судьбы, и такой видеопаспорт поможет меньше его травмировать. Будущие родители смогут лучше узнать ребенка не из сухой анкеты, где есть только данные о весе, росте, цвете глаз, а увидят его в игре, непосредственном общении и уже придут к нему не знакомится, а чтобы взять его в семью. Мы работаем в Уфе с 2015 года. За это время сняли 145 видеопаспортов, 91 ребенок обрел родителей, - рассказывает Елена Владимировна.
Уже немало историй со счастливым завершением. Елена Владимировна рассказала о сиротах брате и сестре Таире и Юле, судьба развела их по разным детским домам, но с помощью съемочной группы они вновь вместе. Телевизионщики, узнав об их судьбе, записали «письмо» брата к сестре (Таир еще не умел писать и нашептывал свое послание сестренке). Благодаря проекту телеканала дети сейчас вместе и живут в хорошей семье.
В Уфе съемки ведутся в детских домах №1 и № 9, социальном приюте. Дети в списке у телевизионщиков разные. В основном - трудноустраиваемые: малыши, у которых проблемы со здоровьем, у которых много братьев, сестер и их нельзя разлучать, подростки.
С башкирской столицей у съемочной группы особые отношения. Это единственный город, представители которого сами вышли на связь с командой проекта и попросили включить в него Уфу. А журналисты приехали уже в седьмой раз.
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За 12 лет снято 4 тысячи видеопаспортов сирот, из них вновь обрели семью и родителей 3,500 детей.
В Уфе за несколько лет снято 145 видеопаспартов, 91 ребенок усыновлен или находится в приемной семье.
Лилия ЗИМИНА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ