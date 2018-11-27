Когда все дома – в Уфе

«Керченского стрелка» кремировали и похоронили под чужой фамилией

Владислава Рослякова, напавшего на политехнический колледж в Керчи, кремировали и похоронили две недели назад под чужой фамилией. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в ...