«Похоже, я счастливый человек!»

Научить учиться сложнее, чем писать и читать. В этом суть работы педагогов начальных классов, которые призваны быть лучшими в своем деле потому, что первые. И преподаватель Центра образования №114 Лариса Киреева – не исключение. Она с трепетом перелистывает увесистый том «взросления» одного из своих воспитанников со смешными рисунками, хитрыми задачками и интересными проектами, за которыми следуют грамоты и благодарности. Такое портфолио есть у каждого ребенка.
За плечами – семь выпусков, а душа по-прежнему в предвкушении открытий, ведь каждый ребенок – отдельный мир. Лариса Фатыховна признается, что 26 лет назад зашла на свой первый урок испытывая сильное волнение, ведь на нее в ожидании чуда смотрели первоклашки.
- В отличие от нынешних первоклассников ребята 90-х получали отметки. Помню, как тяжело мне далась первая проверка тетрадей. Удивило, что, получив свои работы, ребетня начала веселую перекличку, радуясь как пятерке, так и тройке. На первых порах мне было сложнее с родителями на собрании, чем с детьми на уроке. Теперь мои первые ученики уже сами стали мамами и папами, и приводят своих ребятишек именно в мой класс, - говорит она.
Возвращаясь к моменту выбора профессии, Лариса Фатыховна отмечает, что на нее повлиял учитель начальных классов:
- Я занималась в музыкальной школе, и планировала будущее по этой стезе. Но прислушалась к совету своего первого учителя Одушевой Зинаиды Михайловны и сделала выбор в пользу преподавания в начальных классах. Поступила в Уфимское педагогическое училище №3, и во время учебы попала на летнюю практику в Детский оздоровительный лагерь «Алые паруса». Чтобы работать там вожатой, надо было заранее, чуть не с февраля, встречаться с педагогическим составом, разучивать разные игры, кричалки, проходить тренинги и многое другое, даже на гитаре я научилась играть именно там. Сейчас это называется Школа вожатского мастерства. Каждое лето на протяжении 7 лет я была предана любимому лагерю и, конечно, детям. Кстати, и с мужем познакомилась именно там. Закончив училище, продолжила обучение в БГПИ на факультете «Педагогика и методика начального обучения». Потом пришла работать в эту школу. Горжусь тем, что начинала трудиться бок о бок с корифеем педагогики - Львом Семеновичем Пейсаховичем. Большую поддержку мне оказала наставник – Надежда Николаевна Таржанова. Сейчас я имею высшую квалификационную категорию. Работаю под руководством современного директора, внедряющего инновационные технологии в образовательный процесс. Стараюсь применять в своей деятельности информационно-коммуникационные технологии: смешанное обучение с использованием системы «Moodle», интерактивные образовательные онлайн-платформы, - делится педагог.
Сегодня ученики Ларисы Фатыховны показывают стабильно высокие результаты в учебе и становятся победителями и призерами конкурсов, олимпиад и научно-практических конференций. Среди них - призеры республиканского этапа олимпиады школьников на Кубок имени Ю.А. Гагарина по окружающему миру, городской олимпиады по информатике, математике, русскому языку, истории, республиканского конкурса исследовательских работ в рамках МАН школьников по русскому языку. Немало и победителей – в муниципальном этапе олимпиады по истории Отечественной войны «Я помню. Я горжусь», а также – V-й Республиканской конференции младших школьников «Научное PROдвижение – 2018» по естествознанию. Стоит отметить, что Киреева больше десяти лет руководит школьным методическим объединением учителей начальных классов.
Ее воспитанники удивляют успехами не только в науке, но и творчестве. После того, как третьеклассник выступил на городском конкурсе чтецов «Души прекрасные порывы», его пригласили на радио. Кроме того, одна из учениц занималась в школьном фольклорном ансамбле «Родничок», а после – сделала это своей профессией.
Педагог поделилась, что несмотря на то, что она до сих пор не любит ставить плохие отметки, тройки иногда делают из учеников отличников.
Сравнивая школьников прежних лет и нынешних, отмечает, что дети сейчас другие:
- Один из учеников даже ничего не слышал о сказке про Буратино! А ведь это детская классика. Интернет им ближе. Но ведь в нем нужно уметь ориентироваться.
Большое внимание уделяется также внеклассной работе. Одной из традиций являются семейные вечера для ребят первых и вторых классов. По словам Ларисы Фатыховны, дети, начиная с третьего, уже не хотят проводить мероприятия совместно с родителями. Они с большим интересом участвуют в «Рыцарском турнире», «Космическом бое», «Мисс 4 «В»» и дискотеках. И здесь на помощь приходит Лариса Киреева в роли диджея.
Свободного времени у нее практически нет, но если и доводится «урвать» часик-другой на личное, то проводит его с сыном. Кстати, он намерен продолжить учительскую династию: с детства увлекался большим теннисом, а потом, став мастером спорта, решил преподавать. Сама Лариса Киреева любит читать «легкую» литературу и заглядывать после работы с коллегами в театры и на выставки. Ей по душе уединенные прогулки: какая бы ни была погода, диалог с природой безошибочно выводит на внутреннюю беседу с самой собой.
- Думаю о настоящем, радуюсь ему и продолжаю мечтать. Боюсь сглазить, но, похоже, я счастливый человек! - завершает Киреева.
Юлия ГОЛОВИНА.