Назад в будущее

Отзвучали торжественные речи. «Капсула времени» с посланием железнодорожникам будущего скрылась под землей. А над ее поверхностью – своеобразный привет от путейцев прошлого. Только что открытый на Деповской площади памятник так и называется: «Машинист, идущий на работу вдоль железнодорожных путей»…
- Сколько раз и я в молодости хаживал по этой дорожке! Пятидесятые годы были временем больших свершений. Сами посудите: развивалась нефтедобыча, объемы перевозок росли ежегодно. Потом еще технический парк обновляли: на место старых, довоенных «ФД» приходили новые. Мы как механики проходили переквалификацию, - рассказывает бывший путеец, а ныне пенсионер Ильгам Фаттахов.
Это сейчас демскй железнодорожный узел – один из крупнейших в республике и на Южном Урале. Тогда же станция в техническом плане только развивалась. Что вполне понятно, ведь именно здесь пролегли транспортные артерии, связующие Сибирь и западную часть страны, южные и северные ее районы. Рабочие понимали это, как никто другой.
Вглядываюсь в отлитые из металла черты. Авторство скульптуры принадлежит известному уфимскому мастеру Халиту Галиуллину. Но сама по себе идея увековечения путейца принадлежала коллективу депо. О том, как велась эта работа, рассказала заместитель начальника депо по кадровым и социальным вопросам Наталья Туранская.
- Сразу же создали инициативную группу. Когда встал вопрос о сборе средств, мы обратились к локомотивным бригадам. Люди инициативу поддержали, деньги сдавали официально, по заявлению. И переводили их скульптору три раза, очень хотели успеть к юбилею РЖД в начале октября.
Документационная и финансовая работа началась в конце июля. Свою лепту в общее дело внесли и ветераны-железнодорожники. Изначальный проект был несколько иным. Памятник стоимостью в один миллион семьсот тысяч рублей планировали установить на одной из демских улиц. Идею поддержала администрация города. Активисты рассчитывали и на помощь со стороны организаций и учреждений района. Но вышла небольшая осечка. Потому от первоначального плана отказались. Так идущий на работу путеец принял очертания малой архитектурной формы. Но значимости своей не потерял.
- С одной стороны, композиция посвящена эпохе середины прошлого века. С другой, она как бы дает настрой нынешним выпускникам железнодорожного техникума. Им продолжать это дело! – продолжает Туранская.
Достойна ли молодежь нести славные тардиции? Это узнаем через пятнадцать лет, когда будет открыта «капсула времени» с посланием из 2018-го года. Тем не менее связь разных эпох для путейцев – живая. Они помнят, как на смену паровозам пришли электровозы. Приводимые в движение «невидимой силой» машины постоянно обновлялись. Так, с прошлого года началось освоение новой серии. Сами за себя говорят цифры: если раньше максимальная «рабочая масса» составляла 1500 тонн, то сейчас она достигла 9000. А в 2020 году демчан ждет смена локомотивного состава.
Иван БЕГМА.
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Участие в торжественной церемонии принял глава администрации района Сергей Плотников.
- Для демчан открытие памятника железнодорожнику - особенно важно. Ведь эти люди - основатели района!
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Примерная стоимость новой скульптуры 300 тысяч рублей. Ее автором стал знаменитый уфимский архитектор Халит Галиуллин. На монументе он изобразил цифру 1610, обозначающую расстояние в километрах от Демы до Москвы.