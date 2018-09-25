Полезная МАГия

Уфа на три дня стала столицей муниципального движения постсоветского пространства, гостеприимной хозяйкой приняв участников XXVI сессии Международной ассамблеи столиц и крупных городов в рамках VIII Международного форума «Безопасность города. Комплексный подход».
На уфимской площадке собрались гости из Москвы, Курска, Хабаровска, Астаны, Бишкека, Новосибирска, Улан-Удэ, Челябинска, Оренбурга... География участников МАГ сегодня накрывает почти всю карту бывшего СССР.
А началась эта МАГическая история ровно двадцать лет назад в сентябре 1998 года, когда страна была придавлена обрушившимся на нее дефолтом, а муниципалитеты задыхались от бюджетной недостаточности. И тогда мэры Москвы, Бишкека и Астаны решили, что пора дружить городами. Так была создана Международная ассамблея столиц и крупных городов, в которую сегодня входит 87 городов из девяти стран СНГ.
- У нас существуют неплохие информационные инструменты, которыми МАГ дает возможность пользоваться, - рассказывает исполнительный вице-президент, генеральный директор МАГ Владимир Селиванов.
На электронном Портале в разделе «Библиотека Городских Практик» размещены около 2500 городских практик, а также Инвестиционные паспорта 46 городов-членов Ассамблеи.
- И это очень неплохое подспорье для муниципалитетов, считает Президент МАГ глава уфимской администрации Ирек Ялалов. - Именно в обмене опытом и состоит главная задача нашего форума. И самое главное, на этой площадке он происходит бесплатно. Это уникальное явление.
Уфа в качестве дискуссионной площадки по теме «Безопасность города. Комплексный подход» была выбрана далеко не случайно. Она уже четвертый год подряд признается самым безопасным городом в Приволжском федеральном округе. И благодаря хорошо развитой телекоммуникационной инфраструктуре столица республики стала одной из первых в России, где реализуется единая система управления безопасностью, включающая в себя не только видеонаблюдение, но и обработку звонков граждан, сеть аудиодатчиков, управление дорожным движением и другие подсистемы.
Выступая на пленарном заседании, уфимский сити-менеджер привел примеры развития нескольких направлений в сфере цифровизации, позволившие повысить качество комплексной безопасности. В частности, он рассказал об обновленном сайте столичной администрации. Так, в него сегодня интегрировано несколько интерактивных ресурсов, задача которых – обеспечить безопасность и комфорт горожан. И, прежде всего, это интерактивные карты, реализованные на базе картографического сервиса «Яндекс-карты».
- Для того чтобы называться по-настоящему безопасным городом, необходимо учитывать сотни факторов – от качества благоустройства городской среды до вопросов обеспечения правопорядка. Процесс создания безопасной жизненной среды немыслим без применения инноваций, - подчеркнул он.
Эту же мысль поддержали и другие выступающие. Так, мэр Новосибирска Анатолий Локоть считает, что масштабность мегаполисов вынуждает муниципалитеты прибегать к нестандартным решениям:
- Сегодня создание комфортной городской среды определяется не только благоустройством территории, но и интеграцией в систему управления городским хозяйством современных технологий. Безопасность - это ведь не только контроль над криминогенными ситуациями, но и контроль, связанный с рисками техногенных аварий. Поэтому важнейшая наша задача - внедрять интеллектуальные системы в городскую среду.
А наша землячка и руководитель Программы ООН - Хабитат в РФ Татьяна Хабарова считает, что именно городское планирование является краеугольным камнем городской безопасности:
- Обеспечение безопасности невозможно без комплексного развития города. Безусловно, это сложный феномен. Однако мне, коренной уфимке, приятно видеть, что город развивается в этом плане.
После работы в секциях делегаты форума выехали на экскурсию по столице Башкортостана, чтобы посмотреть, как реализуются в городском пространстве предложенные Уфой муниципальные практики.
Владимир ГЛИНСКИЙ.
Фото Валерия ШАХОВА.
(Продолжение темы на стр. 6-8).