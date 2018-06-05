Зимой будем с теплом

По улице Айской возле студенческого общежития вырыт котлован. Рабочие Южного участка распределительных теплосетей меняют трубы . К ним то и дело подходят жители, интересуются, когда дадут горячую воду. Мастер Альберт Минигулов отвечает, что не раньше чем через неделю.
- Как, еще ждать неделю? – вопрошают они.
- Так то была опрессовка центрального отопления, теперь вот трубу заменить надо. Иначе зимой без тепла останетесь! – объясняет мастер.
Ржавая труба с довольно большой, как выражаются специалисты, «язвенной коррозией» лежит рядом. И если сейчас, чтобы добраться до изношенного участка, экскаватор трудился не менее трех часов, что было бы зимой?
Жители близлежащих домов только согласно кивают головой:
- Конечно, работайте, мы уж потерпим!
Для БашРТС, как и для дорожных строителей, наступила горячая пора. Трубопроводы изношены, их ремонтируют каждое лето и каждый раз выявляется все больше слабых мест. С начала лета отремонтировано уже 100 участков почти на всех улицах района.
- Несмотря на длительный срок эксплуатации и частые ремонты, полная замена трассы не требуется, - пояснил Альберт. – А гидравлические испытания проводятся не только с целью выявить коррозию. Также случаются проблемы с радиаторами и теплообменниками, запорной арматурой. Нужно и определить степень герметичности соединения различных узлов.
Опрессовка начинается с изоляции проверяемого участка, для чего теплогенератор отключается. Старая вода сбрасывается, трубы заполняются другой с температурой не выше 45 градусов. В системе нагнетается определенное давление, чтобы можно было визуально оценить состояние испытываемого участка. Смотрят – есть ли утечки или просто запотевания. Также выполняют поиск разрывов и свищей на отдельных узлах. Проверку можно считать успешной, если показатели давления остались без изменения. Для выявления микротрещин используют специальные датчики. Если опрессовка выявила слабое место, воду сливают и приступают к ремонту. После чего проверяют еще раз.
На места порывов выезжает мастерская на колесах - АРТКМ (Аварийно - ремонтная тепловых сетей и котельных мастерская). Очень надежная и мощная машина, готовая в любую минуту отреагировать на экстренный вызов. Здесь есть место для бригады, а второй отсек занимает необходимое оборудование и инструмент. Кроме того, она оснащена спецсигналом, так что автомобилисты в экстренном случае должны уступать ей дорогу.
- У нас очень опытные резчики, сварщики и слесари, - продолжает Альберт Минигулов, который в профессии уже 21 год. – После того как нашли утечку, извлекли коррозийную трубу. Сейчас привариваем новую.
Ирина ШИПУНОВА.
Фото автора.
Работники РТС «Южное» за работой.
Вот так разъела коррозия трубу.
КОРЗИНКА
С начала лета РТС отремонтировали около 100 участков почти
на всех улицах района.