Двухколесное братство

В последнее воскресенье мая автомобилистам традиционно пришлось потесниться: на улицы города широкой волной выплеснулись любители активного образа жизни и прогулок.
Парад «1000 велосипедистов» собрал более 20 тысяч участников - рекордное число за восемь лет проведения. Правда маршрут движения остался неизменен и составил 10 километров: от площади имени Ленина по проспекту Октября, улицам Цюрупы и Пушкина до Конгресс-холла, где праздник продолжился на отдельных площадках.
- С этого года последнее воскресенье мая объявлено российским днем велопарадов. У нас с вами появился свой праздник. Впереди лето и осень, мы будем заряжаться бодростью, здоровьем и оптимизмом. Все, кто сегодня на площади, – молодцы. Вперед, в путь! – открыл фестиваль глава республики Рустэм Хамитов. Он возглавил колонну, вместе с ним к параду примкнули сотрудники правительства РБ и столичной мэрии во главе с Иреком Ялаловым
На трассе разворачивалось красочное и шумное шествие: дети и пожилые, на роликах и трехколесных «конях», с разноцветными шарами и флагами, провожаемые взглядами тысяч болельщиков, проехали сквозь город.
Исмагиловы приехали немалой семьей – восьмилетний Марат и пятилетняя София рулят сами, двухлетний Ильдарик удобно устроился в велокресле на багажнике отцовского велосипеда.
- С 2001 года не пропускали ни одной акции, - говорит супруга Лариса, - только семья становится все больше, приходится приобретать все новое, но используем не только в день парада, в теплое время года частопередвигаемся своим ходом. Конечно, город меняется разительно. Еще несколько лет назад было трудно представить такое обилие велодорожек и парковок, везде предусмотрены съезды на бордюрах, пешеходы и автомобилисты становятся к нам более лояльны.
Геннадий Пстыга, уйдя на заслуженный отдых, уже три года колесит по окрестностям Уфы на своей «классике» и успел объехать почти весь город, от Шакши до Забелья. Шестеро крепких парней на горных «байках», родные племянники, окружили Розу Макарову и Лизу Минаеву – каких-то двадцать лет назад они сами учили их держать равновесие и не бояться быстрой езды. Свету Бадахину «на тусовку» вытащили друзья-спортсмены, Егор Милюков стал инициатором встречи одноклассников на «колесах», а Марина и Рустам только что познакомились – велобратство Уфы в этот день пополнилось новыми друзьями и сторонниками здорового образа жизни.
Юлия ПАХОМОВА.