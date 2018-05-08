…Взревев десятками двигателей, необычная колонна двинулась вперед. Над машинами реяли красные знамена, металл бортов украшала грозная надпись: «На Берлин!». Вероятно, так 73 года назад наши войска двигались к окруженной немецкой столице. А сегодня почтить память ветеранов решили уфимские автомобилисты и участники байк-клуба «Ночные Волки».
Точкой сборки колонны стала площадка чуть ниже Монумента Дружбы. Маршрут движения протянулся через всю Уфу: по проспекту Салавата Юлаева машины прошли в сторону ТРК «Планета», чтобы затем проехать Черниковку и развернуться на телецентр. Там и была финальная точка. В целях безопасности двигались двумя группами: автомобили - в своем строю, мотоциклы – в своем. Что интересно: среди водителей можно было видеть немало мужчин в голубых беретах. На призыв поддержать память героев Великой Отечественной откликнулись как парни в кожанках, так и ветераны современных войн. Впрочем, были и уфимцы, не принадлежащие ни к «Волкам», ни к «Боевому братству».
Например, владелец четырехколесного спорткара «Мазда» Владимир стал участником флеш-моба случайно. Хотя верится в это с трудом: капот машины украшает танк «Т-34», заднее крыло – штурмовик «ИЛ-2». Да и другой символики достаточно.
- Просто ехал навстречу колонне, по своим делам. Водители попросили примкнуть к ним, дали алое знамя. Конечно, тема войны мне близка. Дедушка воевал, бабушка тоже. Помню, как в девятом классе впервые прочитал повесть «В списках не значился» Бориса Васильева. Старшие родственники то лихое время запомнили на всю жизнь.
- Что для вас значит этот пробег?
- Нет желания кому-то что-то показать или доказать. Хочется выразить уважение ветеранам. Тем более, что их осталось очень немного. Память о тех событиях больше всего нужна именно нам, молодым.
В движке его автомобиля - 160 лошадиных сил, в «Т-34» же их было 500. Прощаясь, водитель говорит: пусть в нынешнее время призыв двигаться на Берлин звучит лишь как память о прошлом. Солидарны с ним и мужчины в кожаных латах и шлемах. Представителей уфимского отделения старейшего мотоклуба страны встретил в парке Победы. Там армада мотоциклов привлекла даже больше внимания, чем экспозиция боевой техники.
Между тем, свой вклад в победу над фашизмом внесли и мотоциклетные части РККА. Так, например, знаменитый восьмой отдельный полк входил в знаменитую группу полковника Горохова, оборонявшую Сталинград с севера . А воины шестого мотополка отличились уже на завершающем этапе войны, при освобождении Европы. Об этом и многом другом рассказал президент южноуральского отделения «Ночных Волков» Семен Кулагин.
- Совсем скоро мы планируем отправиться в Волгоград, где на Мамаевом кургане примем участие в открытии памятника воинам-мотоциклистам. Одним из элементов экспозиции станет знаменитый «М-72», или «Урал», как его назвали уже в СССР. В сегодняшнем пробеге мы приняли участие по просьбе друзей из ветеранских организаций.
- Раньше байкеры находились чуть ли ни в культурном андеграунде…
- Нашему клубу уже 29 лет, и свои приоритеты мы давно пересмотрели. Мы выступаем за целостность, единство страны и народа как в территориальном, так и в нравственном плане. С этой точки зрения переоценить значение дня 9 мая трудно. Будучи мальчишками, мы все играли в войну. Уже затем многие прошли Афганистан, Чечню. Цену победы многие знают не понаслышке. А касательно нашего внешнего антуража скажу так: «Неважно, как ты одет, другое дело – какие идеи ты несешь». Актив нашего движения сегодня – люди в возрасте от 30 до 40 лет. Но у нас много мероприятий патриотической направленности, в том числе для привлечения молодежи.
Иван БЕГМА.
Фото Валерия ШАХОВА