14 апреля более 5,5 тысяч человек вышли на генеральную
уборку района. Жители с энтузиазмом подключились к общегородскому субботнику, в котором приняли участие школьники, студенты, сотрудники предприятий и организаций, жилищно-коммунальных служб, а также жильцы домов, которые считают, что благоустройство их дворов – не только забота дворников.
Апрель не подвел с погодой, а уборочная техника помогла там, где большой фронт работ: на борьбу с мусором вышли 114 единиц техники.
В парке имени Ивана Якутова дислоцировались студенты.
Возле озера Солдатское скопилось большое количество снега. Чтобы территория скорее просохла, здесь с самого утра орудуют штыковыми и совковыми лопатами парни и девчата.
- Это моя любимая группа, - пояснил преподаватель авиационного техникума Ильгиз Кашапов. – А в парке мы убираемся более 16 лет. Именно столько я работаю в учебном заведении и все время регулярно привожу сюда ребят.
Техникум не зря взял шефство. Здесь проводятся уроки физкультуры: занимаются на тренажерах, бегают кросс по дорожке вокруг озера, играют в футбол на отлично оборудованном поле. Осенью убирают опавшую листву, весной избавляют территорию от снега.
Учащаяся группы АД-103 Даша Калинина говорит, что ребята работают здесь уже неделю:
- Приходим сюда вместо пар физкультуры, нас уже все знают, без слов выдают лопаты. Когда появятся первые листочки и трава, в парке становится особенно красиво.
Рядом с будущими моторостроителями работают студенты филиала Финансового университета.
- Парни трудятся с огоньком, - пояснил преподаватель Венир Гатауллин. – Вообще традиция замечательная. Всегда ходили на субботники – с музыкой из громкоговорителя, с чаепитием после него. Но тогда за один раз мы капитально благоустраивали территорию. Сейчас же идет целый месячник, поэтому мы работаем основательно. А после того, как просохнет, соберем оставшуюся листву, подметем. Оставим в таком виде, чтобы радовало глаз.
Ирина ШИПУНОВА.
Фото Валерия ШАХОВА.
КОРЗИНКА
Месячник по санитарной очистке и благоустройству и
озеленению территории продлится до 30 апреля. Следующий
субботник запланирован на 21 апреля.