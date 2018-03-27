Трагический урок «Зимней вишни»

Страну потрясло известие о страшной трагедии в Кемерово: в результате пожара в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 64 человека (на момент верстки номера), среди которых много детей. 52 пострадали (из них 12 госпитализированы), и цифра эта не окончательная. По предварительной версии возгорание произошло в кинотеатре из-за неисправной проводки. Следственный комитет России завел уголовное дело по трем статьям: причинение смерти по неосторожности; нарушение правил безопасности, повлекшее смерть более двух человек; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Как выяснилось, торговый центр, почти уничтоженный пожаром, не проверялся с 2016-го. Администрация предоставила документ о том, что он зарегистрирован как объект «малого бизнеса» и, согласно новому закону, освобождался от проверок на три года. Сигнализация не сработала, а за пожарную безопасность в отвечал бывший повар.
Трагический случай, как лакмусовая бумага, проявил все недочеты в организации безопасности в подобных зданиях.
Во-первых, при сдаче объекта в эксплуатацию должны учитываться предписания пожарной службы, в том числе - план эвакуации, безукоризненная работа всех систем тушения. Видимо, в случае с «Зимней вишней», момент был упущен.
- Когда речь идет о многофункциональном здании, очень важно его расположение и доступность подъездных путей. В таких огромных комплексах необходимо присутствие специально обученной службы мгновенного реагирования, которая, не дожидаясь боевого расчета пожарных, приступила бы к спасению. И, конечно же, при возгорании должна сразу же сработать система оповещения, - пояснил главный инженер проектов архитектурной мастерской Винкельмана Олег Горячев. - Я смотрел видео: эвакуационные выходы были закрыты. Декорации на выходах при эвакуации были легковоспламеняющиеся. Видимо, трагедия в «Хромой лошади» не послужила уроком. Сейчас многие в целях какой-то выгоды перекрывают пути выхода и отделываются незначительными штрафами. Хрестоматийным примером, каким должен быть кинотеатр, я бы назвал «Искру». Закончился сеанс – зрители выходят по двум проходам сразу на улицу. Сейчас же здания проектируют так, чтобы посетители побольше задержались в развлекательном комплексе и направляют их в «зону релакса». Надо еще понимать такой факт: если строение более 15 тыс. кв. метров (а «Зимняя вишня» - 24 тыс. по площади), третьего этажа быть не должно, поскольку такую массу людей эвакуировать сложно.
Во-вторых, вместо дорогих и безопасных материалов при отделке столь крупных объектов зачастую используются дешевые, легковоспламеняющиеся. После пожара в гостинице «Россия» в 1977 году пластик был запрещен, но в 90-е ГОСТы «поослабли» и постепенно на рынок вышли материалы, представляющие угрозу жизни и здоровью людей.
- При горении полиуретанов и нейлона в воздух выбрасывается большое количества цианида водорода (HCN), крайне токсичного, летучего вещества, которое в народе называют синильной кислотой. Оно считается даже более ядовитым, чем угарный газ, - высказался специалист по пожарной безопасности Константин Калужный.
В ближайшие дни в Башкортостане пройдут противопожарные инспекции кинотеатров, торгово-развлекательных комплексов и общественных мест с массовым пребыванием жителей. Об этом сообщил на оперативном совещании в правительстве республики премьер-министр Рустэм Марданов.
- Никто нам не простит, если мы не предпримем превентивных мер, направленных на безопасность сограждан, - заметил он. - Уверен, что предприниматели, занятые бизнесом в сфере торговых и развлекательных услуг, с пониманием отнесутся к организации внеплановых проверок.
Свой жестокий урок Уфа получила в 2011-м. Тогда из-за нарушений норм пожарной безопасности сгорел ТЦ «Европа», погибли два человека. С тех пор количество торгово-развлекательных комплексов в столице увеличилось. Горожане любят проводить в них время целыми семьями, веселыми компаниями. Очень хочется надеяться, что в этих зданиях системы пожарной безопасности в рабочем состоянии, а на случай ЧП готовы запасные выходы. Ведь в некоторых центрах не то, что в чрезвычайной ситуации, но даже в спокойной обстановке сложно найти выход.
Ирина ШИПУНОВА.
Глава Башкортостана Рустэм Хамитов выразил глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших в результате пожара:
- Известие о гибели, особенно детей, острой болью отозвалось в наших сердцах. Мы принимаем эту большую потерю как общую утрату, скорбим вместе со всеми жителями Кемеровской области, соболезнуем тем, кто потерял родных и близких, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим, - говорится в телеграмме, отправленной на имя губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.