Родной язык – зеркало души

Лучшим учителем башкирского языка и литературы столицы Башкортостана - 2018» стала Нурзиля Надыргулова - учитель лицеяе №5. Наш разговор с ней о профессии.
- Почему выбрали эту стезю?
- Наверное, потому что родилась в семье педагогов и с детства знакома с профессией учителя. День за днем воочию убеждалась, какой это нелегкий труд: родители с утра до вечера были на работе. Бывало, мы с братишкой вечерами шли вместе с ними в Дом Культуры и засыпали, не дождавшись окончания того или иного мероприятия. Однажды прочитала в журнале «Аманат» заметку о республиканском экономическом лицее-интернате и после окончания 9-го класса поехала поступать в Уфу. Сдала все экзамены, но для поступления не хватило одного балла и мама посоветовала поступить Сибайский педколледж. И уже в его стенах осознала, что быть учителем – мое. Затем закончила БашГУ, стала аспирантом кафедры башкирской литературы, фольклора и культуры.
- Кто был вашим наставником?
- Конечно, мама – Мадина Гайнитдиновна. Заслуженный учитель РБ, она много лет работала в Кашкаровской школе Зилаирского района (моя родная школа).
- Поддерживает вас коллеги?
- С 2011 года работаю в лицее, имеющего статус школы ЮНЕСКО. Коллектив, во главе с директором Альмирой Идрисовной Зариповой всегда поддерживает тех, кто принимает участие в различных конкурсах, коллеги помогают и словом, и делом. В 2011 году я успешно приняла участие в конкурсе «Шежере учительских династий», заняв I место. В 2014-м стала одной из лучших в городском конкурсе «Признание», также победила в конкурсе молодых учителей на соискание грантов республики.
- С какими мыслями входите в класс?
- В начале урока нацеливаю ребят на рабочий лад. Создаю дружелюбную атмосферу и в течении занятия каждого ученика оцениваю по его заслугам… Нравится преподавать родной язык детям других национальностей, и я рада, что они с интересом изучают не только язык, но и культуру, традиции моего народа.
На занятии звучат народные пословицы, загадки, песни, сказки, изучаем обычая башкир. Провожу уроки-путешествия, уроки-игры, встречи с интересными людьми. А вообще любовь к своему языку начинается в семье. Поэтому поддерживаю связь с родителями. Если родители приветствуют изучение родного языка, то и ребенок всегда проявляет интерес к нему.
- Есть у вас «ключик» к сердцу ребенка? Чем мотивируете к успешной учебе?
- Искренним отношением к каждому из своих учеников. Они - целеустремленные, активные, открытые, много знают, имеют широкий кругозор, успевают посещать по несколько кружков. Уже с 5 класса знают, кем станут в будущем. Со мной они делятся своими мыслями, впечатлениями, и, главное радуют своими успехами, а их немало, они победители районных, городских, республиканских и международных конкурсов. Уже в этом году на муниципальном этапе олимпиады два ученика стали победителями и 14 – призерами.
- Как совершенствуетесь сами?
- Посещаю семинары, постоянно читаю методическую литературу, участвую в конкурсах. Кроме того работаю над диссертацией, часто выступаю на научно-практических конференциях, печатаюсь в научных сборниках и журналах. Стараюсь быть разносторонней – читаю книги Шаихзады Бабича, Рами Гарипова, Мустая Карима, Зайнаб Биишевой, слушаю песни Фарита Бикбулатова, люблю мелодию курая. Мне нравится выступать в роли ведущей различных мероприятий и творческих вечеров.
- Какой видится школа будущего?
- Оснащенная не только новейшими учебно-техническими средствами, но и основанная на народной педагогику. Наряду с модернизацией не надо забывать и про свои корни. Ныне учитель завален «бумагами», постоянно делает отчеты. А хочется, чтобы у него больше времени оставалось на творчество.
- Каковы ваши планы?
- Впереди межрегиональный этап конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы – 2018». Хочу достойно выступить.
Беседовала Лилия ЗИМИНА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ