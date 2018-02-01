У войны лицо не женское

Участнице Сталинградской битвы – Талиге Шайхуллиновне Зингировой в октябре исполнилось 95 лет. Для нее День Победы – самый дорогой праздник.
Родилась в деревне Арсланово Буздякского района в крестьянской семье, воспитывающей 7 детей. В июне 1941-го Талига Гизатуллина после 8-го класса уже месяц как работает бухгалтером в родном колхозе «Кызыл тан» и дружит с односельчанином Вали Зингировым. У молодых уже зародились мысли о скорой свадьбе. Но война внесла свои коррективы, разбросала ребят по разным фронтам, и желанная свадьба состоялась только через 7 лет.
В 19 лет девушка была призвана на фронт и в составе первого женского батальона из Башкирии сразу попала в Сталинград. Служила корректировщицей огня зенитных установок.
О страшных боях за Сталинград Талига - апа не любит вспоминать, просто не может сдержать слез: многих своих товарищей и сослуживцев потеряла, часто видела смерть. Но молодость брала свое: опять приказ, который нужно непременно выполнить, опять бой, стрельба, но, несмотря на усталость, Талига мужественно шла на задание. Во время одного боя перед ней разорвалась мина, осколки которой тяжело ранили ее. Долго проходило выздоровление, но вскоре раны затянулись. После госпиталя продолжила службу, догнав свой батальон, который двигался на запад. Так она попала на Украинский фронт, сражалась за освобождение Киева, дошла до Польши. В 1944 году была демобилизована.
Талига вернулась в родную деревню, вскоре пришли с войны и двое ее братьев, только от Хабибуллы не было вестей. Односельчане считали Гизатуллиных счастливой семьей, потому что почти все вернулись с фронта.
В 1947 году Талига вышла замуж за Вали Ахметовича, с которым прожили 56 лет. Тогда же семья переехала в Уфу. Устроилась на работу в Горгаз бухгалтером, где проработала до 1982 году, здесь же получила звание – «Заслуженный работник газовой службы». Талига Шайхуллиновна награждена медалью «За Победу над Германией 1941 – 1945 ггю» и Жукова, орденом Отечественной войны II степени
В Сталинград, который Талига обороняла больше года, после войны она вместе с супругом ездила не раз.
- Радостно было смотреть, как город развивается, – признается ветеран войны. - Никакой праздник я не признаю кроме 9 Мая. У меня родственников очень много. Больше сотни человек ко мне приезжают. Война не забывается, только лучше молодым о ее ужасах не знать.
Талига - апа живет в окружении родных и близких, она сохранила жизнерадостное настроение, бодрость духа, с ней очень интересно общаться, всех понимает, старается поддержать, а родственники относятся к ней с огромным уважением, вниманием и заботой.
Зиля БАДРИЕВА.
Корзинка:
В районе осталось четыре участника Сталинградской битвы: Талига Шайхуллиновна Зингирова, Евгений Романович Козлов, Фаяз Габдраевич Шарифуллин и Николай Андреевич Ратушняк.