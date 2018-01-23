Добро пожаловать в столицу

Пройтись по набережной, подсвеченной огнями изящных фонарей, полюбоваться макетом Уфимского кремля, воссозданного в натуральную величину, сесть в маршрутку и махнуть в другую часть города – в бывший парк Калинина, а теперь парк Искусств, посидеть там на лавочке, созерцая скульптуры современных художников… Все эти фантазии вполне могут обрести реальные черты, став частью туристско-рекреационного кластера «Уфа», концепция которого на минувшей неделе обсуждалась в мэрии.
Он включит в себя достопримечательности, располагающиеся не только в городской черте, но объекты, находящиеся в Уфимском, Чишминском, Иглинском и Кармаскалинском районах. Столичный кластер станет одним из шести создающихся в республике.
- Учитывая наличие развитой инфраструктуры и значительного туристского потенциала столицы, создание кластерной региональной системы невозможно без туристско-рекреационного кластера «Уфимский», - отметил заместитель главы администрации города Илгиз Насыртдинов. - На сегодняшний день созданы все предпосылки для его формирования. Столица республики стала полноценной «входной точкой» для всех туристических маршрутов республики.
Амбициозный проект
Каковы возможности кластера, что предлагается гостям столицы? Он ориентирован на объекты, которые в данный момент только создаются.
Одним из пунктов заявлен парк Искусств - масштабный и амбициозный проект, инициатором создания которого выступает Центр современного искусства «Облака». Накануне нового года он был представлен Градостроительному совету, который одобрил концепцию. Сейчас предстоит длительная процедура согласования, в которой порядка 27 инстанций. Ориентировочно она должна завершиться в апреле, после этого проект планируется презентовать на публичных слушаниях. По словам директора ЦСИ «Облака» Валериана Гагина, инициативная группа надеется получить поддержку горожан - проведенные социологические опросы показали, что уфимцы одобряют открытие подобного объекта.
- Процедура согласования конечно, долгая, но мы потерпим, ведь шли к этому четыре года. После одобрения на слушаниях планируем подать заявку на включение в перечень привлекательных инвестиционных проектов, а также приступить к формированию исходно-разрешительной документации, которая позволит проектировать объекты на территории парка, - сообщил Валериан Гагин.
Если идею удастся реализовать, город получит уникальный объект, аналогов которому нет, способный притянуть в Уфу до 1,5 миллионов посетителей в месяц. Под парк Искусств планируется занять ныне пришедший в упадок парк Калинина. В нем разместятся Центр современного искусства, молодежный центр с концертным залом, хоккейный комплекс, кафе и рестораны, музей автомобилей, гипермаркет и многое другое. Инициаторы уже заручились поддержкой 30 компаний, выразивших желание открыть здесь свои объекты.
Что еще?
Кроме того, в кластер включена набережная, строительство которой сейчас ведется в районе Монумента Дружбы и должно завершиться в 2019 году. Также в него вошел парк «Кашкадан», находящийся на реконструкции. В результате он расширит свой функционал от простого места для отдыха до современного общественного пространства.
В карту туристических маршрутов Уфы включен также «Арт-Квадрат» на Чернышевского, 88, начавший действовать еще прошлым летом. На площадке проходили театральные постановки, перфомансы, встречи с деятелями культуры и искусства. Благоустройство двора-колодца, приспособленного под творческое пространство, продолжается.
Не утихают разговоры о том, что городу не хватает своего Арбата – пешеходной улицы с туристическим потенциалом. В такую планируется превратить улицу Мустая Карима. Для этого есть несколько предпосылок: уже имеющийся уютный сквер, в котором точкой притяжения стал памятник народному поэту, небольшой автомобильный трафик.
Также существует проект по созданию Музея истории Уфимского кремля. Достойное место в перечне достопримечательностей должен занять Непейцевский дендропарк, нуждающийся в реконструкции.
Основным исполнителем разработки концепции туристско-рекреационного кластера «Уфа» является Институт экономики и сервиса Нефтяного технического университета. На совещании его представил заместитель заведующего кафедрой по научной работе, кандидат исторических наук Александр Лебедев.
- Первым шагом должно стать оформление организационно-правовой формы, как вариант в виде некоммерческого партнерства. Второй шаг – разработка и утверждение Дорожной карты с внесением изменений и дополнений в городскую программу развития туризма с учетом создания кластера и выделения определенного объема финансирования на эти цели, – отметил он.
Альбина ЗУБАРЕВА.