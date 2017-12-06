Среда обитания

Он направлен на несколько сфер - от мониторинга окружающей среды до здоровья человека. О том, что конкретно будет сделано, рассказала- Отделение РГО располагается на базе экоцентра «Росток», директором которого я являюсь. Вместе с юными натуралистами и учеными ведем активную работу. Заявку на грант подавали в общей сложности три раза.- Он объединяет такие дисциплины, как ботаника, орнитология, космические геоисследования и ряд других, есть среди которых и здоровье человека. Ко всем этим изысканиям мы планируем привлечь большое количество людей за пределами центра.- Будем развивать связи с учебными заведениями и другими организациями. Так, сотрудничество с медучреждениями уже ведется. Разработки посвящены теме регенерации тканей тела. Есть контакт и с промышленными предприятиями. Раз в полгода наша группа посещает цеха ПАО «Сибур Холдинг». Изучаем процесс изготовления чистящих средств, а именно: химические реакции, фильтры, методы защиты. А в ближайшее время 12 наших воспитанников посетят лаборатории «Башинкома», разрабатывающего препараты для растениеводства.- Общая цель. Это – создание комфортных условий для проживания человека как в городской, так и в природной среде. Башкортостан в этом плане интересен во всех смыслах. Так, недавно мы посещали межрегиональную конференцию по туризму, где представили травницу собственной разработки. Сортов только иван-чая очень много, и свойства каждого отличаются. Один полезен при нарушении обмена веществ, другой укрепляет иммунитет. Все образцы были собраны в Национальном заповеднике РБ.- Методов много. Например, в одно из последних посещений Южного Урала брали образцы горных пород в одном из каньонов. А еще делали вырезки из стволов деревьев, что помогает проанализировать климатические и другие изменения и их влияние на биосферу. Впрочем, есть и методы, не требующие прямого контакта. Например, благодаря спутниковым фотографиям. Их наш сотрудник находит на специальных интернет-ресурсах.- Высотные кадры подвергаются спектральному анализу. Например, по уровню теплоизлучения над городами можно рассчитать объем потребления энергоресурсов. Или даже выявить дома с плохой изоляцией и высокими потерями тепла. А еще съемка помогает бороться с незаконными свалками, «черной» вырубкой лесов и болезнями деревьев. Дело серьезное: та же береза в нашем и соседних регионах очень сильно пострадала от водянки. Фактически речь идет об эпидемии, грозящей исчезновением вида.- Все собранные данные отсылаются в природоохранные органы. Наша цель, прежде всего, состоит в создании единой информационной базы. Которая включит в себя данные по состоянию рек, лесов, воздуха, уровню загрязнённости городов и так далее. На сегодняшний день есть ряд проблем, решить которые возможно лишь усилиями всего общества. Через проект «Экопост» мы как раз надеемся привлечь к ним внимание широкого круга людей.Часть грантовых средств экологи Демского отделения РГО планируют потратить на организацию крупных международных форумов. Далее в списке затрат – научные экспедиции, закупка специальных компьютеров и электронных устройств, также приобретение высококачественной фотокамеры. Есть в планах и квадрокоптер. Значительные средства уйдут на обустройство лабораторий.[code][/code]