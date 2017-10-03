Школа для настоящих мужчин

«Годен!» – по решению комиссии и своему желанию восемнадцатилетний Илья Балашов попал в десантники. С 1 октября начался осенний призыв в Вооруженные силы, который продлится до конца года.
Юноши с волнением ожидают своей очереди в призывную комиссию, куда вошли представители военного комиссариата, администрации района, отдела полиции № 4 Управления МВД России по Уфе, Центра занятости населения.
- Сегодня решается один из важных моментов моей судьбы, - поделился Венер Ахметшин. – Но я бы хотел попасть в ВМФ, там служил мой отец.
Чтобы отправить ребят на службу в те или иные войска, специалисты тщательно изучают личное дело каждого, учитывая физические данные, образование и личное желание.
Сегодня были приглашены около 50 юношей, из них 32 признаны годными, а восемнадцати предоставлена отсрочка по учебе или по состоянию здоровья. Молодых людей вызывали в кабинет, где они докладывали председателю призывной комиссии о своем прибытии. Врач сообщала результаты медицинского обследования и степень годности к военной службе. Затем члены комиссии беседовали с призывником. Ребята в эту призывную кампанию отправятся практически во все роды войск и в разные города России.
Срок службы вопреки разным слухам не изменился, и призывники-2017 наденут берцы ровно на 12 месяцев, как и их предшественники. Никаких новшеств в этом году не вводилось. Но стоит отметить, что все новобранцы получат персональную электронную карту военнослужащего. Молодые люди, имеющие высшее и среднее профессиональное образование, могут заменить военную службу по призыву на службу по контракту сроком на два года. Для студентов средних и высших учебных заведений действует отсрочка.
- В силу федерального закона не служивший в армии без уважительной причины не может претендовать на должности в государственной или муниципальной службе и силовых органах, - объяснил военный комиссар по Кировскому и Ленинскому районам полковник Юрий Алферов.
Будущим солдатам рассказали, что в армии встречают по-отечески, готовы ответить на любые вопросы, разъяснить права и обязанности. Главная задача – вернуться со службы живыми и здоровыми. В войсках многое изменилось. Так, уборка казарм теперь передана на аутсорсинг. Делается все, чтобы за год молодые люди, не отвлекаясь, сумели максимально освоить военную технику и устав.
Теперь встающим в строй выдаются сим-карты с бесплатным роумингом. Прибыв в часть, ребята должны не только позвонить, но и написать письмо, и сообщить номер части и номера телефонов, чтобы в случае чего родные знали, куда обращаться. Каждому для этого выдают по два конверта, в которые также надо будет вложить справку о прохождении службы – для ЖЭУ, чтобы получить скидку по коммунальным платежам.
Официально по выходным разрешается звонить родным, время отбоя увеличилось на полчаса, а после обеда солдатам дают «тихий час» на сон и отдых, значительно улучшилась система и качество питания.
- Прежде всего не надо бояться военной службы. Необходимо готовиться к ней заранее, в первую очередь физически, - говорит Юрий Алферов. - Опыт показывает, что быстрее и проще проходит адаптация в воинском коллективе молодого человека, который имеет спортивный разряд, а также специальность, полученную в ДОСААФ России или другом образовательном учреждении. К тому же, отслужив в армии, молодой человек имеет льготы при поступлении в вуз.
Зиля БАДРИЕВА.