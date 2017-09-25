«Пионеры» реконструкции

В районе активно реализуется проект «Формирование современной городской среды», инициированный партией «Единая Россия». Сдана первая придомовая територия, где в рамках программы прошел капитальный ремонт.
Практически в каждом инорсовском дворе можно при желании разместить баскетбольную и хоккейную площадки - в просторной коробке, окруженной девятиэтажными «панельками», места хватит с избытком. Сегодня участок между домами №№26 и 28 по улице Транспортной заметно преобразился. Расширился проезд, увеличилось количество мест для парковки, организованы новые пешеходные дорожки, а палисадник огорожен разноцветным забором. Главной проблемой было состояние дорожного полотна. Только на асфальтирование территории было выделено больше 2 млн рублей. На реконструкцию проезжей части ушло 470 тонн асфальтобетонной смеси, установлены 376 дорожных и 600 тротуарных бордюров.
Поздравил жителей глава районной администрации Сергей Кожевников. – Месяц назад мы дали старт программе, и сегодня уже видим итоги. Хочу поблагодарить инициативных и неравнодушных жителей. Благодаря нашим совместным действиям сегодня мы получили такой хороший, достойный результат. Желаю вам не останавливаться на достигнутом, а также беречь свой двор и содержать его в чистоте и порядке.
Жители от коммунальщиков не отстают. Под окнами разбили клумбу, высадили зеленые насаждения. В ближайшее время здесь появится игровая площадка для детей, под которую положен асфальт.
О программе жильцы узнали от сотрудников ЖЭУ №67. На собрании почти 70 процентов собственников проголосовали «за». Старший по дому Анвар Мустафин заселился еще в 1990 году, но за все время капитального ремонта во дворе не было.
- Мнения, конечно, разделились. Кто-то сразу загорелся желанием поучаствовать, кто-то отнесся достаточно равнодушно. Одни просили парковку, другие настаивали на установке лавочек. Активные пенсионеры даже предлагали свою помощь. В дальнейшем планируем высадить деревья, правда, каких, еще не решили, - рассказал он.
Мария АПКАРИМОВА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.
Корзинка
В рамках «Формирования комфортной городской среды» реконструируется еще 18 придомовых территорий. Следующие на очереди - дворы домов №№3, 5/1, 7 по улице Невского, где работы подходят к финалу.