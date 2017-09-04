Цветы и банты

Торжественный и волнительный праздник – День знаний прошел в 24 школах района. Новый учебный год начался для 20 тысяч юных калининцев, 2500 ребят сели за парты впервые. В школе № 74 и гимназии № 111 набрали по шесть первых классов.
На традиционной линейке перед лицеем №68 море цветов и улыбок. День для педагогов и их воспитанников праздничный вдвойне: исполнилось 35 лет образовательному учреждению. Поздравил ребят с Днем знаний глава администрации Калининского района Сергей Кожевников.
- Школа помогает получить необходимые знания и навыки, развивает ваши таланты и способности. Закладывает прочный фундамент будущих успехов и достижений, дает вам входной билет во взрослую жизнь. Каждый из вас выберет ту дорогу, которая придется по душе, - сказал Сергей Петрович.
Небольшой концерт для первоклашек устроили ученики старших классов. В программе стихи, песни и танцы, а семиклассники организовали флешмоб. Особое внимание – первашам. В этом году лицей набрал пять классов, обучаться в которых будет 130 детей. Нарядные и немного взволнованные, с букетами ярких цветов они встретились со своими наставниками. Символический первый звонок - и лицеисты отправляются на первый урок.
- Помню свое 1 сентября, когда пошла в первый класс. Учительница была для меня примером, и я пошла по ее педагогическим стопам. Поэтому и родителей этот вопрос интересует в первую очередь. Очень важно сделать так, чтобы у ребенка было желание идти в школу, получать новые знания, - отметила директор лицея №68 Галина Валькова.
Первый звонок прозвенел не только для ребят. Впервые взяли «под крыло» свой самый юный класс Резеда Исмагилова (СОШ №56), Алия Бакирова (СОШ №112), Ирина Федяева (СОШ №51).
В прошлом учебном году выпускники района достигли хороших результатов. Повысились средние показатели ЕГЭ по обязательным предметам: русскому языку и математике, средние значения по предметам по выбору соответствуют городским и республиканским. Ученики получили 246 высокобалльных результатов (от 81 до 99 баллов), в прошлом году их было 138. Три выпускника лицеев № 52, 68 и школы № 131 получили на экзамене максимальные 100 баллов.
Большое внимание уделяется спорту. Только в этом учебном году будут открыты три новые многофункциональные площадки в Центре образования № 53, гимназии № 111 и лицее № 68. А в гимназии №121 завершается ремонт плавательного бассейна.
За последние годы заметно возрос уровень достижений профессионального конкурса - «Учитель года». Два года назад педагогическую славу району принесла учитель математики лицея № 58 Рима Ронжина, ставшая победителем Республиканского и лауреатом Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2015». Ныне в республиканском конкурсе победила учитель мировой художественной культуры лицея №52 Юлия Линдт.
- Образовательными организациями, Управлением по гуманитарным вопросам и образованию, методическим отделом проводится системная работа по формированию единого воспитательного пространства района. Наша общая задача – совершенствование условий для становления личностного «Я» ребенка, основанной на прочных знаниях, принципах гражданственности и патриотизма, духовности и нравственности, здорового образа жизни, уважительного отношения к труду, культуре своего народа, народов России и мира, - отметила начальник управления по гуманитарным вопросам и образованию администрации района Лариса Бочкарева.
Мария АПКАРИМОВА.
Корзинка
УМПО и региональное отделение Союза машиностроителей России также поздравили школьников. Первоклассникам Инорса, Шакши и Максимовки вручены подарочные наборы с буклетами с правилами математики и правописания, тетради, светоотражающие значки, книжные закладки.