Время здоровье бережет

Очередь, ставшая синонимом хождения по мукам, - явление настолько старое и в то же время привычное, что без нее сложно представить поход к врачу. Проект Минздрава «Бережливая поликлиника» дает надежду, что теперь пациенты смогут сэкономить время и нервы. Как он реализуется в отдельно взятом медицинском учреждении, мы узнали, посетив поликлинику №32.
Расположена она на северной окраине Черниковки.
Оказавшись посреди просторного холла с мягкими диванами, не сразу веришь, что находишься в лечебном учреждении, больше оно напоминает офис банка. Вот и привычный терминал, именующийся «инфоматом», предлагает выбрать цель визита. На дисплее высвечиваются рубрики : прием при высокой температуре и давлении, прикрепление, запись, выдача выписок и предоперационное обследование, диспансеризация, закрытие больничного, печать на медицинских документах, рентгенологический кабинет, платные услуги.
Выбираем одну из них, получаем талон и садимся на диванчик. Остается только ждать, пока на табло загорится номер и мелодичный механический голос пригласит вас к одному из окошек.
- Я в эту поликлинику хожу несколько лет, - замечает сидящая справа женщина, - и могу утверждать, что такая обстановка располагает к спокойствию.
Позади инфомата - информационная стойка. За ней – медсестра, отвечающая на вопросы, тем самым отсеивая часть потока уже на своем уровне.
- Все вопросы навигации прописать невозможно. В таких случаях необходим человек, который может подсказать правильный маршрут. - поясняет главный врач Науфаль Кудашев.
На большом экране – расписание приема специалистами, но дамы почтенного возраста предпочитают бумажную копию, которая также предусмотрена и покоится на стойке. Говорят, что не успевают следить за меняющимися изображениями.
Регистратура разделена на рабочую зону и картохранилище. Пока одни сотрудники общаются с пациентами, другие поддерживают связь с кабинетами посредством мессенджеров. Вот на экране компьютера всплывает сообщение из кабинета №32: окулист просит принести карту пациента, подошедшего без записи. И девушки отправляют ее с курьером.
- Записавшись на прием, вы не тратите время на поиски амбулаторной карты, - замечает начмед Марина Гарипова. - Наша задача доставить ее накануне в кабинет доктора и забрать после приема.
Есть и другое ноу-хау. В свободном доступе стоит аппарат самоконтроля артериального давления. Достаточно поместить в него руку и нажать кнопку. Также вы можете получить распечатку результата. А узнать границы нормального можно на висящем рядом стенде.
- Анализируя структуру посещений комнаты неотложной медицинской помощи, мы пришли к выводу: одна треть пациентов обращается с просьбой измерить давление, - говорит медсестра
Марина Петрова.
- Все очень удобно: не приходится стоять в очереди, - считает жительница Черниковки Лидия Лямина.
- Время ожидания приема сократилось в несколько раз, - считают терапевты, на долю которых приходится основной поток посетителей.
Уфимцы переняли опыт Ярославля, Севастополя и Калининграда. За три месяца с помощью студентов колледжа технологии и дизайна сделали проект, столько же времени ушло на его реализацию.
- В новом формате работаем уже месяц, - рассказывает заведущая отделением профильных специалистов Ольга Кислухина. - Нововведение не у всех нашло понимание. Поэтому мы провели собрание с жителями района, обсудив нюансы. Они внесли свои предложения. Например, по работе лаборатории. Ежедневно анализ крови сдают по 120-140 человек. Для решения этой проблемы создан поточный кабинет, а результаты исследований передаются врачу в электронном виде. Разделив потоки, мы смогли распределить время и уменьшить нагрузку на врачей. Наилучшим вариантом остается предварительная запись на прием по Интернету или телефону, но также мы хотим предоставить качественные услуги пожилым пациентам, которые испытывают с этим затруднения.
- Исчезли очереди, заметно улучшилось обслуживание. Сегодня людей немного, но начнется осень, и система покажет свою эффективность. Тогда уже можно будет делать выводы, - рассуждает пациентка Римма Абзалова.
Проект Минздрава планируется распространить на все поликлиники страны. Первые результаты появятся к сентябрю.
Анастасия ШИРИНА.
Подпись под фото: С визитом в поликлинике побывала заместитель министра здравоохранения РБ Эльза Сыртланова.