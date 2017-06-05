Ошибка дорого стоит

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Путин внес на ратификацию конвенцию о конфискации преступных доходов Президент внес на ратификацию в Госдуму конвенцию Совета Европы о выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма. Документ находится в базе данных ...

Верховный суд США частично поддержал иммиграционный указ Трампа Верховный суд США принял решение, которое позволит немедленно восстановить действие ряда положений подписанного еще 6 марта указа президента США Дональда Трампа об ужесточении правил въезда в страну.