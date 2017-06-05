Ошибка дорого стоит

В районе приступили к укладке асфальта. Работы ведутся на проспекте Октября, на улицах Ульяновых, Вологодская, Интернациональная и на Западной дороге.
Мы отправились на пересечение Ульяновых и Интернациональной. Работы здесь ведет ОАО «СТС Автодор». Нас встречает начальник участка Валерий Ермолаев, дорожник с 33-летним стажем. Он помнит те времена, когда автомобилей было в разы меньше, и о колеях на магистралях никто не слыхивал.
- Коллектив у нас большой, - говорит он, - только одних дорожных рабочих 150-200 человек, и это не считая машинистов, водителей и ИТР.
Мужчины в оранжевых жилетках тем временем выкорчевывают из земли старые бордюры, отслужившие свой срок.
В ушах звенит от высоких нот фрезы, срезающей верхний слой асфальта. Старая крошка отправляется во внутренний отсек машины, где производится смешивается с заранее подготовленным новым.
- Ловим момент, пока нет дождя, - бросает нам Валерий Ильич, давая указания рабочим, - давно не помню такой погоды в июне, она заметно усложняет работу. В дождь асфальт не кладем.
У «Автодора» своя лаборатория, которая контролирует качество каждого уложенного слоя. Технология строго соблюдается. К тому же температурный режим асфальто-бетонной смеси необходимо соблюдать: на объект «продукт» должен приходить не ниже 120 градусов, независимо от погоды. Только при таких условиях дорожное полотно продержится установленный срок.
- На нижний уровень укладываем крупнозернистый, - объясняет Ермолаев, - на верхний слой – мелкозернистый. Гарантия от трех до пяти лет. Требования в последнее время постоянно повышаются, а СНиПы ни по материалам, ни по технологии давно не обновлялись. Надо учитывать, что на большой скорости автомобильные шины словно выпиливают полотно, и так образуется колея.
- Что будет, если ямы образуются раньше?
- Исправлять ошибку придется за свой счет, - отвечает наш собеседник, - поэтому мы заинтересованы работать качественно. Ремонт, начатый с улицы Тоннельной, продолжится до Машиностроителей.
Саша БЕЛОВА.
КОРЗИНКА
На улице Ульяновых ремонтом дороги занимается компания «Комстрой», на улице Вологодской - «УФА Дорстрой».