Есть перспективы

В канун Дня молодежи глава города Ирек Ялалов встретился с сотрудниками «Уфаводоканала».
Ирек Ишмухаметович рассказал, чем живет Уфа, как она развивается, каковы ее перспективы.
- Город находится в очень жесткой конкурентной среде и задача такова, что мы должны быть конкурентоспособными. Чтобы население отсюда не уезжало, в первую очередь молодежь. И чтобы у города было будущее. А оно у него есть. У нас в течение девяти лет происходит естественный прирост населения, больше такого мегаполиса в Российской Федерации нет, - отметил мэр.
Также он заметил, что по количеству проводимых мероприятий Уфа занимает третье место в стране, обойдя даже столицу соседнего региона – Казань. Возрос и событийный туризм: если в 2011 столицу республики посещало 240 тысяч человек, то сейчас эта цифра возросла в 5 раз.
- Город у нас молодой: больше половины населения не достигло 35 лет. Это - наш главный ресурс. Любой урбанист вам скажет, что на ближайшие 20-25 лет перспективы хорошие. Мы должны создать такие условия, чтобы юноши и девушки самореализовывались здесь, - заявил глава городской администрации.
На предприятии «Уфавоканал» трудятся 545 молодых специалистов. Помимо своих профессиональных обязанностей они ведут активную общественную жизнь.
В заключение мэр ответил на ряд вопросов. Молодежь интересовало, когда же в городе станет больше парковок, будут ли строиться новые детские сады и спортивные площадки, модернизируется ли транспортная инфраструктура города. Затронули и тему вандализма. Также их волновало предоставление жилья и участков на строительство для молодежи.
- Конечно, хочется, чтобы приходило больше новых кадров. Будем решать проблему резерва, потому что молодежь хочет работать и будет трудиться на предприятии, - сказал председатель молодежного Совета «Уфаводоканала» Никита Шварц.
Венера КАРИМОВА.