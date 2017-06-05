- Как чувствуют себя жители Затона? От чего чаще всего лечат их врачи?

- Под нашим крылом - 21 тысяча жителей Затона. В сутки мы принимаем около 400 человек. Больница в 2015 году пережила капитальный ремонт, условия есть. И все необходимое оборудование тоже имеется.
В основном люди, как и везде, страдают недугами органов дыхания; на втором месте - болезни системы кровообращения, на третьем - мочеполовой системы. На приеме у терапевта работает программа онкоконтроль - доктор обязан задать определенные вопросы, произвести необходимые манипуляции по утвержденному протоколу. Если его что-то насторожит, пациента направят на дополнительное обследование.
- А как же проблемы с записью к врачам? Позвонишь в регистратуру, а прием только через две недели, - а там рутина поглотит…
- По программе госгарантий к узким специалистам человек должен попасть не более чем через 14 дней, при необходимости лечь в стационар (если случай плановый) - не более чем через 30. Нормы как по Уфе, так и по нашей больнице выдерживаются. Экстренные случаи, разумеется, не ждут отлагательства, врачи примут. Когда была эпидемия гриппа, у терапевтов, например, рабочий день заканчивался в 11 вечера - пока все вызовы не обслужены, белый халат не снимали. Что касается приема узких специалистов, которых нет у нас в штате, например, гематолога или ревматолога, то пациенты при необходимости направляются в другие ЛПУ согласно заключенному договору. Для которых, разумеется, прием бесплатный, а работу сторонних специалистов мы оплачиваем сами.
- В целом специалистов хватает?
- Кроме трех терапевтов. В ближайшее время ожидаем, что штат будет укомплектован. В 2016 году в коллективе начали работать молодые специалисты: гинеколог, невролог, два участковых терапевта, хирург.
- Их компетенций хватает для успешной работы?
- Да, они хорошо образованы. Профессия врача обязывает к постоянному обучению, повышению квалификации. Во время работы рядом с опытными докторами «набивается рука». Если есть желание учиться, наставники всегда придут на помощь, ответят на все вопросы, посоветуют, как поступить в том или ином случае. У молодых врачей это желание есть, что я заметил сразу. Сам во время учебы в медицинском начал работать санитаром, потом дежурил в травмпункте. Школа жизни научила меня быстро ориентироваться в обычных жизненных ситуациях, принимать единственно верные решения. В лекционных тетрадях все это хорошо написано, а как ты поступишь в реальности?.. Когда у тебя полный коридор больных людей, времени на эмоции нет.
- Такая работа в режиме стресса нон-стоп должна оплачиваться достойно. Вы можете так сказать про зарплату ваших сотрудников?
- Зарплата врачей соответствует дорожной карте. Есть стимулирующие доплаты за категории. Работа врача тяжела, кроме прямой ответственности за жизнь и здоровье людей, еще и психологический фактор. Стараемся для врачей создать комфортные условия, чтобы раскрытию их способностей ничего не мешало и не отвлекало.
- Такая забота о сотрудниках исходит из понимания сути профессии, по всей видимости. Вы ведь из медицинской семьи?
- Да, отец долгое время работал в больнице №8 заведующим оперблоком, после выхода на пенсию трудился в республиканском ВТЭКе экспертом. Мама врач-стоматолог, руководила отделением в поликлинике №9. Папу по направлению сначала отправили в Сибай. И я с детства бывал с родителями на дежурствах. В выходные детский сад не работал, оставить меня было не с кем, и я ходил по отделению вместе с отцом. Что и повлияло, наверное, на выбор профессии и судьбы.
- Тяжелая работа?
- Самое сложное - всех понять: и врачей, и больных. Считается, что здоровье на 90 процентов зависит от социальных факторов - от того, как человек питается, в какой обстановке живет, в каких условиях трудится, часто ли переживает стресс. Моя задача, как руководителя, увидеть все это. И самому, конечно, оставаться человеком всегда.
- Как отдыхаете?
- Провожу время с семьей. Супруга Эльвира считает, что отдыхать я не умею. Жару не люблю. В редкие выходные уезжаю рыбачить, хотя рыбу не ем - отпускаю в речку. С сыном (он закончил 9 класс) - помогаем маме в саду и огороде. Вот такой нехитрый отдых. Набраться сил хватает.
Розалия ВАЛЕЕВА.
КОРЗИНКА1
В больнице №9 обслуживается более 21 тысячи человек. За день врачи принимают почти 400 человек. Работает 41 врач, 95 медсестер, восемь человек младшего медперсонала и санитарки.
КОРЗИНКА2
ГКБ №9 включает в себя стационар на 135 коек, поликлинику и женскую консультацию.
Больница имеет клинико-диагностическую лабораторию, отделения ультразвуковой и функциональной диагностики, рентгенологическое, физиотерапевтическое отделения. Имеются хирургическое и паллиативное отделение, дневной стационар терапевтического, гинекологического и хирургического профиля.