Творчество длиною в жизнь

Лев Пайкин - заслуженный деятель искусств БАССР - отметил 90-летие. С юбилеем Льва Ефимовича поздравил и глава администрации района Сергей Кожевников и его заместители.
- В истории нашего района есть традиции, которые вы заложили. На них воспитано не одно поколение. От имени всех жителей хочу сказать вам огромное спасибо. Как настоящий патриот района и города вы вкладываете в творчество большую часть души, ставите высокие цели, - поздравил Сергей Петрович.
После окончания театрального училища в 1948 году Лев Ефимович связал свою жизнь с творческой деятельностью. В 1953 году встал у руля коллектива, впоследствии народного театра моторостроительного объединения. А затем более 25 лет руководил деятельностью Дворца культуры «Моторостроитель».
Лев Ефимович, создал агитбригады, во всех цехах проводились смотры, а сводная – выступала на всероссийских конкурсах, устраивал праздники двора, коллективы дворца выступали в красных уголках, - рассказывает дочь Наталья Львовна.
За свою творческую жизнь он поставил свыше 70 спектаклей и до последнего года работал, учил детей выразительному чтению.
- Со мной было трудно конкурировать в театральном училище, - рассказывает Лев Ефимович с улыбкой, - это было мое призвание. Художественное слово должно в самую глубину души проникать, оставлять такой след, чтобы он никогда не стирался.
Анна МИХАЙЛОВА.