Воссоздали Россию

440 метров стен из огромных дубовых бревен, две двухъярусные восьмигранные въездные башни – северная Михайловская и южная Никольская - и еще поменьше, непроезжая - Наугольная, воеводский дом, хлебные склады и пороховые погреба, тюрьма и Смоленский собор - единственное здание Уфимского кремля, пережившее пожар 1759 года… 3D-реконструкция позволяет воссоздать множество деталей, давая наглядное представление и жизни наших предков. 80 огромных панорам-проекторов, с которых ведется рассказ о той или иной эпохе, каждая из которых несла свои испытания и способы их преодоления, но общим было одно - стремление остаться единым и великим государством. Красочные трехмерные реконструкции сражений и 140 сенсорных панелей, позволяющих еще глубже познакомиться с каждой эпохой, и история нашего края, органично вплетенная в общую - все это мультимедийный исторический парк «Россия - моя история», открывшийся в День города первом этаже комплекса «ВДНХ-ЭСПО». Создатели уделили большое внимание местному контенту. А иначе и быть не могло: ведь история нашей страны - это история княжеств, губерний, регионов, из которой и выплавляется блеск столиц и императорских фамилий.
- Всем известно, что государство, которое не знает своей истории, не имеет будущего, - отметил полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. - Этот уникальный исторический проект возник в 2013 благодаря инициативе Владимира Путина, а сегодня, в День России, мы открываем его в Уфе - в первом регионе после Москвы, дальше он пойдет по другим городам. Передовые мультимедийные технологии позволят по-новому взглянуть на наше богатейшее историческое наследие, почувствовать личную причастность к судьбе отечества.
- Хотелось бы, чтобы этот парк посетило как можно больше детей, школьников и студентов, - подчеркнул глава Башкортостана Рустэм Хамитов. - И они поймут, увидят, в какой великой и мощной стране мы живем. Также мы сегодня отмечаем День Уфы, и я уверен, что соседи, у которых такого комплекса пока еще нет, будут приезжать и заодно полюбуются нашим городом.
Как выглядит «Повесть временных лет», воссозданная при помощисовременных компьютерных технологий? Каковы механизмы революций и репрессий, реальные цифры потерь и достижения? Чем отличаются взгляды на острые вопросы истории у разных поколений? Теперь уфимцы могут найти собственные ответы на эти вопросы.
Екатерина КЛИМОВИЧ.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.