Чисто там, где любят город

Жилищно-коммунальные службы борются с несанкционированными свалками и отслеживают обращения по интерактивной карте, где каждый житель может отметить очередное место сбора отходов. Сегодня к этой кропотливой работе присоединилась и молодежь.
В парке культуры и отдыха «Первомайский» состоялся праздник, посвященный Году экологии. Педагоги Дома творчества «Юлдаш» провели для детей подвижные игры, конкурсы. А на территории всего района установили баннеры, призывающие к чистоте и заботе о природе. Их подготовили ученики 25 школ и администрация района. Плакаты уже установили в парке «Первомайский», на водоемах - озерах Касимовское, Теплое, Мельничное, а также в микрорайоне Максимовка.
- Идея экологической акции возникла еще в прошлом году. После субботников через какое-то время вновь появляется мусор. Поэтому мы решили напомнить, что чисто там, где не мусорят, - отмечает начальник информационно-аналитического отдела администрации района Анна Ефименко. - Надеемся, что призывы детей побудят взрослых оставлять после себя чистоту и порядок, не мусорить в зонах отдыха и на улицах. Пока не изменится сознание людей, а отношение к своему дому и городу не станет более ответственным - исправить ситуацию сложно. Но мы верим, что идея принесет свои результаты.
Также продолжается работа по интерактивной экологической карте. По району на нее поступило 18 заявок, некоторые несанкционированные свалки уже ликвидированы. Так, очищен лесной массив за микрорайоном Полесье в Инорсе. Однако стоит отметить, что при наступлении теплой погоды мусор туда, скорее всего, вернется. А окружающая картина не поменяется до тех пор, пока каждый не осознает, что чисто бывает только там, где люди любят свой город и берегут его.
Марина СНЕГИРЕВА.