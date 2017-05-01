Мастера цветочных дел

Яркой палитрой красок расцветили город набирающие силу весенние лучи солнца. Для того чтобы цветочные газоны радовали глаз жителей и гостей столицы, сейчас городские службы активно ведут благоустройство придомовых территорий.
Как обычно, в конце весны меняется ландшафтный дизайн: сажают деревья, ухаживают за газонами, создают клумбы и цветники. Инсталляциями из растений украшены и столбы уличного освещения - по улице Ленина развешаны 35 кашпо. На улице Аксакова коммунальщики уже высадили 500 цветов. Самые ходовые растения, используемые для посадки – это петунии, бархатцы, шалфей, цинерарии, целозии и другие. Их выбор обусловлен хорошей приживаемостью и долгим периодом цветения.
- Традиционный месячник включает в себя также работы по кронированию и подрезке веток деревьев, очищению дорог, бордюров, ограждений, - прокомментировал ситуацию начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства района Евгений Белов. – Организованы работы по вывозу мусора с дворовых территорий, ремонту, покраске, мойке ограждений, урн, контейнерных площадок, перекопке газонов.
Весенняя радуга тюльпанов плавно переходит в сочную палитру петуний, тагетеса, сальвий, цинерарий, ирезине и многих других видов. Цветы продолжают свое шествие с помощью заботливых рук работников муниципальной бюджетной организации района.
- Рассаду выращиваем сами. Для украшения газонов и клумб используем декоративную щепу и камни, - рассказывает мастер Клара Газизова.
Запахло свежескошенной травой – это заработали газонокосилки. Для чистоты и свежести каждое утро тротуары и дороги поливаются водой из брандспойта. После прохода поливомоечной техники и пылесосов пыли становится гораздо меньше.
- Каждый день убираем и вывозим мусор, только сегодня сделали 9 рейсов, - уточнили в МБУ по благоустройству района. – С ним борется 31 единица техники, 6 мусоровозов и более 40 дворников.
Зиля БАДРИЕВА.