Готовим лодки и жилеты

По предварительному прогнозу Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды запасы воды в бассейне реки Белой на 48 процентов выше средних многолетних значений, а высота наполовину выше нормы. Чтобы избежать беды, Уфа активно готовится к паводку.
Каким образом идет подготовка служб и предприятий столицы к предстоящему половодью, смогли увидеть журналисты во время рейда, организованного «Службой спасения 112». Первой точкой стал речной порт.
Со слов первого заместителя директора Ильдара Баямбитова, в первую очередь нужно сохранить имеющиеся плавсредства, причальную набережную, постараться выйти из этой ситуации с минимальными потерями.
- Все риски должны быть прогнозируемы и контролируемы, чтобы ничто нас не застало врасплох. Сейчас здесь представлена далеко не вся техника, которая имеется у порта, есть большое количество плавучих механизмов, есть теплоходы, к началу половодья все уже будет в эксплуатации, - пояснил Ильдар Рабисович. - Для предотвращения размыва берегов при резком подъеме паводка заготовлено 8 000 кубометров песка.
Руководитель спецгруппы Раиль Сабиров поляснил:
- Имеется все необходимое: фронтальный погрузчик, «КамАЗ» для перевозки гравия и щебня, «УАЗ» - для перевозки людей. Плавсостав надежный – два стерегущих катера и 10 теплоходов для вывоза населения из зон затопления. На 11-м причале ждет своего часа песок. Он идет на подсыпку дорог, пригодится и для укрепления береговой линии. Завозят его из Нефтекамска и Каги.
Показали участникам рейда и аккуратно сложенные спасжилеты и круги, фонари, запас веревки, аптечку – все, что необходимо в экстренных случаях.
На береговой линии Белой в зоне риска помимо речного порта находятся также завод гибких валов и разгрузочные пути железнодорожной станции. Их руководство создало специальные комиссии, назначены ответственные за аварийно-спасательные работы и эвакуацию.
С началом паводка 13 испытательных лабораторий Центра гигиены и эпидемиологии в РБ будут переведены на усиленный режим работы. В постоянном режиме ведется мониторинг за питьевой водой по показателям химической безопасности и на микробиологический анализ.
Ирина ШИПУНОВА.
Корзинка
Всего в зону возможного подтопления могут попасть 744 жилых дома, где проживает 2880 человек. Созданы 23 противопаводковых штаба и 53 пункта временного размещения. В МУП «СУРСИС» созданы бригады для проведения работ по искусственному ослаблению льда на затороопасных участках рек и его чернению.
Фото Валерия ШАХОВА.