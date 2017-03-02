Инициативе с мест – зеленый свет!

Уфу посетил Полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Сразу из аэропорта в сопровождении главы республики Рустэма Хамитова, он отправился на строящуюся Затонскую ТЭЦ.
Здесь они осмотрели турбинное отделение, обсудили экономический эффект от ввода объекта. Большая часть оборудования – российского производства. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ. Часть сооружений уже возведена, но осталось завершить ряд зданий, инженерных коммуникаций. Ввод в эксплуатацию запланирован во втором полугодии. Михаил Бабич и заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис высоко оценили темпы возведения станции.
Уфимский дворик
Затем гости посетили двор по улице Достоевского, 97/1. С первого взгляда этот дом – ничем не примечательная пятиэтажка. Стандартные 100 квартир, год постройки – 1965-й. Но стоит заглянуть в подъезд… На лестничных площадках - идеальная чистота, занавески на пластиковых окнах, цветы и картины в рамах. Сразу становится понятно – есть рачительный хозяин, а вернее хозяйка. Валентина Боряцева – председатель Совета МКД с 2009-го. За это время ей удалось невозможное – создать коммунальный рай на отдельно взятой территории. Один из показательных моментов – за электричество на ОДН платят копейки:
- Везде установлены энергосберегающие лампы и датчики движения, а также контролируем общедомовой счетчик, - поясняет Валентина Юрьевна. – Слежу за каждым рублем. Пришлось разобраться во всех сметах, тарифах и хитросплетениях законодательства. Собрания проводим ежегодно, решения принимаем сообща.
Одними из первых жильцы дома подали заявку в так называемую Программу местных инициатив. Прошли отбор и готовы профинансировать проект – внесут 5 процентов от общей суммы, затраченной на реконструкцию двора. Предварительная стоимость работ - 3,2 млн рублей, из которых 3 миллиона – средства республиканского и муниципального бюджетов. 162 тысячи собраны собственниками.
- Сколько человек объединились в Совет? - поинтересовался Михаил Бабич.
- Никто не остался в стороне, - пояснила Валентина Юрьевна. - Мы серьезно относимся к проведению собраний по принятию отчета у управляющей компании и по утверждению платы за содержание. Сообща принимаем решения. Люди видят результаты, и, отказников у нас нет.
Глава администрации Уфы Ирек Ялалов продемонстрировал гостям столицы разные варианты благоустройства дворов.
- У нас есть муниципальная структура – «Центр городского дизайна», где готовят проекты благоустройства для придомовых территорий. К каждому двору подходят индивидуально, учитывая особенности, мнения и пожелания самих уфимцев. Считаем, что жители должны участвовать в этом процессе и всячески привлекаем их к этой работе. Все оборудование производится в нашем городе и в республике. К примеру, резиновое покрытие для площадок выпускают из старых автопокрышек в технопарке в Шакше. С 2011 года в Уфе благоустроено 1186 объектов (это 22 процента от общего числа). И что немаловажно, обустроены 18 тысяч парковочных мест.
Новый уровень благоустройства можно увидеть в некоторых жилищных комплексах столицы - «Эверест», «Фестиваль», где реализована концепция «Двор без машин» и обустроена трехуровневая подземная стоянка. Однако данные принципы не работают в кварталах старой застройки. Но на примере двора по Заки Валиди, 3, видно, что удачные решения можно найти и в этом случае. Так, здесь были высажены крупномеры высотой от 4 до 5 метров. Их приживаемость составляет 99 процентов. А вот из полутораметровых саженцев выживают лишь чуть более трети.
Михаил Бабич положительно оценил опыт Уфы и поднял непростой вопрос передачи объектов дворовой инфраструктуры в общедомовую собственность. Но пока эта проблема требует проработки на законодательном уровне.
- Какая сумма будет собрана с каждой квартиры, - спросил Андрей Чибис. – Будет ли она одинаковой для всех?
- В среднем 1,5 тысячи, - пояснила Валентина Боярцева. - Мы будем проводить собрание, утверждать предлагаемые проекты, вносить свои коррективы. Жильцы уже говорят, что необходимо сделать видеонаблюдение, потому что двор проходной, а также посадить деревья, установить «лежачих полицейских».
Уже 15 мая будет определен конкурсный подрядчик, а к 1 сентября двор по улице Достоевского предстанет в обновленном виде.
Острый диалог
Осмотрев городские объекты, гости собрались в Конгресс-холле на Окружном консультативном совете по развитию местного самоуправления.
- Именно с мест звучат интересные предложения, которые потом используются на федеральном уровне, – отметил Михаил Бабич, открывая совещание. По его словам, важно создавать условия, чтобы население могло выступать с инициативами и внедрить эффективные инструменты их поддержки.
- Продемонстрировать уважение мы сможем только тогда, когда люди почувствуют свою вовлеченность в принятие важных для них решений, а органы власти поддержат граждан, особенно в вопросах благоустройства, создания современной среды, – подчеркнул Полномочный представитель президента России в ПФО.
Тему продолжил глава республики Рустэм Хамитов, рассказавший о том, как реализуется программа местных инициатив в регионе:
- В прошлом году в ее рамках освоено почти 0,5 млрд рублей. Что особенно важно, 60 млн рублей собрано населением. Пока это только 12 процентов от общего объема, но это цифра хорошая цифра. Люди без нажима, давления, конфликтов собрали ресурсы для того, чтобы решать свои местные задачи.
Но, обсуждая тему благоустройства, присутствующие главы муниципалитетов подняли много важных вопросов. В частности, отсутствие у местной власти рычагов воздействия на нарушителей порядка. К примеру, каждому городу знакома проблема, когда граждане оставляют автомобили на газонах, оккупируют ими детские площадки, тротуары. Очевидно: такая парковка незаконна. Но вот парадокс: в нашем законодательстве нет понятия «газон», зато есть несоответствия между Гражданским кодексом РФ и требованиями по благоустройству, которые предъявляются к муниципалитетам.
В своем выступлении мэр города Ирек Ялалов обозначил ряд «болевых» точек. Среди них – вандализм. В прошлом году зафиксировано более двух тысяч случаев порчи общедомового и городского имущества. Другой вопрос: реставрация зданий -памятников культурного наследия, стоимость которой обходится в разы больше капитального ремонта обычных зданий. Также глава администрации поднял проблему ответственности организаций и предприятий за содержание прилегающей территории, ведь многие из них не рассчитывают свои силы на зиму.
Михаил Бабич внимательно выслушал глав муниципалитетов и поручил детально проработать прозвучавшие предложения.
Встреча на полях
После заседания глава администрации Уфы Ирек Ялалов встретился с мэром Казани Ильсуром Метшиным. Они обсудили итоги прошедшего совета, обменялись мнениями.
- Уфа меняется на глазах. Мы очень рады за наших коллег. Крупные международные мероприятия, прошедшие здесь, дают о себе знать, и нам есть чему поучиться. Мы всегда с удовольствием обмениваемся делегациями, - сказал Ильсур Раисович. - Я хочу пожелать всем жителям дальнейшего процветания, благополучия, чтобы город хорошел с каждым днем.
В свою очередь Ирек Ялалов выразил благодарность Ильсуру Метшину за многолетнее сотрудничество:
- Уфа нередко использует опыт столицы Татарстана в вопросах градостроительства, благоустройства, брендирования, социальной сферы. Наши коллеги из Казани тоже часто к нам приезжают. Вместе мы, дружим, работаем и, конечно, соревнуемся, – это у нас уже в крови.