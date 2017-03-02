Подведены итоги конкурса сочинений «Мой родной район». В нем приняли участие 133 школьника с 3-го по 11 классы. Работы на русском, башкирском, татарском языках были представлены в номинациях «Любимый уголок», «Исторический экскурс», «Люди моего района», «Мечтая о будущем».
Одно из сочинений показалось нам особенно интересным. В нем через призму сегодняшнего дня предстает Черниковка, которую знает и любит поколение орджоникидзевцев, заставших эпоху ее расцвета.
Северная окраина Уфы. Орджоникидзевский район. В народе его называют Черниковкой. Визитная карточка – дворец имени Серго Орджоникидзе. Окруженный со всех сторон четырехэтажными домами, он казался огромным, монументальным маленькой кудрявой девчонке, которая много лет спустя стала моей бабушкой. Именно сюда ее семья переехала в далеком 1964 году. Удивительно, но бабушка до сих пор помнит, какими были тогда улицы, что продавалось в магазинах, как выглядели парки и площади. Она так интересно рассказывает, что невольно хочется перенестись во время ее молодости. Итак, «вперед, в прошлое»!
Известный сегодня парк Победы в то время назывался парком Нефтяников. В его центре лежал огромный камень, на котором были выгравированы слова: «На этом месте будет воздвигнут памятник героям Великой Отечественной войны». Здесь же находилась круглая беседка, высокая и очень красивая, место встречи всех влюбленных. Но главной достопримечательностью была танцплощадка. По вечерам в субботу и воскресенье там собиралась молодежь. Гремела музыка, а парни и девушки танцевали. Ах, как завидовали тогда девчонки-подростки своим старшим братьям и сестрам!
Поет, сверкает и переливается еще одна достопримечательность - фонтан на площади Орджоникидзе. «И зачем нам теперь в Дубай летать, на поющие фонтаны смотреть? Теперь у нас и свой есть!» - улыбается бабушка. Она, конечно, шутит. Была она в Арабских Эмиратах, видела их. Но вспоминает чаще фонтан своего детства. Он навсегда остался в памяти: круглый, без всяких излишеств, покрашенный синей краской, выбивающий высоко вверх сильные, сияющие струи воды. Утром и днем в выходные дни вокруг фонтана бегали малыши. Заботливые мамочки давали им в ладошки хлебные крошки, чтобы те могли покормить голубей. Голуби, совершенно не боясь, слетались на этот обед, наскакивали друг на друга, толкались, тем самым приводили детвору в неописуемый восторг. А вечером здесь молодежь разговаривала, слушала музыку (у многих были модные в то время проигрыватели), говоря современным языком, общались. Это была традиция. А место называлось «У фонтана».
Переход возле дома, где сейчас находится магазин «Чемпион» на улице Первомайской. Машины останавливаются, пропуская пешеходов. А раньше это место на тротуаре было священно для любого черниковского ребенка. Там продавали мороженое. Нет, там стоял не современный стол-холодильник, а квадратный синий ящик с крышкой. На ней белел листок с ценами (только не смейтесь): фруктовое – 6 копеек, молочное – 9, молочное с изюмом – 11, шоколадное – 11, пломбир – 19. И всегда приветливая, улыбающаяся всем продавец в белом халате открывала крышку ящика, из которого поднимались клубы холода. «Пошли за мороженым!» -эта фраза была своего рода паролем для девчонок-подружек. И, зажав в руке монетки, они бежали к заветному месту за потрясающе вкусным холодным продуктом.
Я слушаю бабушку и пытаюсь представить все то, о чем она рассказывает. Иногда мне смешно, иногда грустно, а порой и волнительно. Чаще всего она рассказывает о тех, ушедших в прошлое традициях…
Праздники 7 ноября и 1 мая были самыми интересными. Они отличались от других тем, что в эти дни были демонстрации. Весной в тот день с утра на улице играла музыка. Откуда она доносилась? Непонятно! Выйдя на балкон, можно было увидеть нарядно одетых людей, которые шли через двор. И каждый праздник бабушка со своими родителями ходила на демонстрацию. Мои прабабушка и прадедушка всю жизнь проработали в строительном тресте БНЗС. Именно от его здания, которое тогда располагалось на улице Горького, начиналось шествие. С небольшими остановками колонны демонстрантов двигались по проезжей части сначала по улице Ульяновых, затем поворачивали на улицу Калинина. А на тротуарах стояли люди. Они махали руками и кричали слова приветствия. Это было настоящее ликование. А как же иначе? К тому же у тебя в руках праздничный транспарант – предмет особой гордости для семилетней девчонки. Колонны двигались по Калинина и останавливались у перекрестка. Здесь была последняя остановка. До торжественного шествия перед праздничными трибунами несколько минут. И они были очень кстати, потому что среди зрителей, провожающих демонстрантов, всегда можно было найти родные и знакомые лица, ведь рядом дом, в котором ты живешь. Вот машут руками соседка и мальчишка из второго подъезда. Еще вчера он мешал играть подружкам, отбирая у них мяч. Сейчас же радостно кричит что-то. А вот у края тротуара бабуля. Она улыбается… Демонстранты поворачивали на улицу Мира и, пройдя несколько метров, оказывались перед празднично украшенными трибунами. «Ура!» - слышалось со всех сторон.
…Я снова задумываюсь. Наверное, мне бы тоже хотелось испытать чувство того настоящего праздника. Но я живу в другом веке. А машина времени существует только в романах писателей-фантастов. Хотя если сильно захотеть…
У моей бабушки есть фотография, на которой она вместе со своей двоюродной сестрой катается с горки на площади перед дворцом Орджоникидзе. Сестрам по восемь лет. А вокруг, справа и слева, уходящая к восьмиэтажкам аллея молоденьких полутораметровых сосен. Посмотрите сейчас, как выросли эти сосны! Они почти сровнялись с высотками. А ведь прошло всего-то чуть меньше пятидесяти лет. Ну, разве не фантастика?
Бабушка говорит, что раньше в газетах была рубрика, где давались объявления об обмене квартир. Так вот в некоторых в конце обязательно прибавляли: «Черниковку не предлагать». Смешные искатели обмена! Они просто не знали, что здесь особая атмосфера, я даже бы сказала, свой микроклимат. Наша семья, наш клан, как любит говорить бабушка, сейчас проживает в разных местах. Но все неизменно любят собираться именно здесь, в квартире четырехэтажного дома у площади Орджоникидзе.