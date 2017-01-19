

Чей морж быстрее?



В столице в рамках Недели звезд НХЛ в парке им. Якутова прошел чемпионат Уфы, на который в том числе съехались 250 спортсменов из 15 регионов, - из Москвы, Новосибирска, Омска, Тюмени.



Их поздравили председатель спорткомитета Уфы Сергей Степанов, многократная чемпионка Паралимпийских игр Оксана Савченко пожелала участникам быстрой воды.

- Уже весной зимнее плавание будет признано официальным видом спорта. В дальнейшем мы планируем подать заявку на проведение чемпионата страны, - заверил председатель Федерации закаливания и зимнего спортивного плавания РБ Александр Пенкин

он.

Участников заплывов поделили на возрастные категории. Самыми юными стали моржи 2002 года рождения. В течение трех соревновательных дней они преодолевали дистанции 25, 50, 100 и 200 метров баттерфляем, брассом, вольным стилем. Кроме того, организаторы предусмотрели заплывы на выносливость – по 200 и 450 метров.

Талисман кубка - Нерпа Силантий подбадривал многочисленных зрителей, которые уже начинали поеживаться.

Первый заплыв под аплодисменты болельщиков совершил Силантий. Поднявшись на подмостки, он несколько раз отжался и дал старт чемпионату.





Среди команд («Кедр» из Новоуральска, «Сибирь» из Томска, «Уральские моржи» из Кургана и других), наши «Белые куницы» были самые многочисленные, да и результаты показывали – одни их лучших.

…У спасателей, дежуривших рядом с прорубленным бассейном, в руках длинный багор, а рядом на снегу – спасательный круг. Мало ли что может случиться – все-таки многим спортсменам за 60!. А они, проплыв дистанцию, легко бежали одеваться в халаты. На берегу их ожидала установленная походная баня. Но не все туда торопились. Кто-то давал интервью, простаивая с капельками воды на плечах по 10-15 минут, кто-то бежал «добрать холодка» к снегу.



Из Чекмагушевского района приехала семья пенсионеров Зарифовых. Говорят, что заняться моржеванием никогда не поздно. Они, к примеру, стали ими в 62.

Назира Яхина только что разменяла седьмой десяток. Всю жизнь проработала в «Уфахимчистке». Как только вышла на пенсию, занялась закаливанием. Дети относятся с пониманием к ее увлечению, но сами на уговоры не поддаются.

- Взяла на днях внучку с собой - 5-летнюю Сабину. Та сунула пальчик в воду и говорит: «Бабуля, что-то холодно. Дай я еще подрасту», - рассказывает она.

Миникей Батырова много лет трудилась на кондитерской фабрике. Сразу после заплыва еще и искупалась в снегу.

Заплывы продолжались до позднего вечера, привлекая многочисленных болельщиков, среди которых был и мэр города Ирек Ялалов.

По мнению делегаций из других городов, прибывших на Кубок города, у башкирской столицы есть все шансы стать центром зимнего плавания страны.

- Соревнования прошли на высоком уровне, - поделился руководитель делегации Новосибирска Олег Адамов. -

У вас сильные соперники и очень доброжелательные болельщики. С удовольствием приедем к вам снова.



Корзинка



Городское управление коммунального хозяйства и благоустройства установило 47 светоточек с энергосберегающими лампами на озере Солдатском. Освещение преобразило территорию парка, сделало вечерние прогулки более комфортными. Уфа на три дня стала центром зимнего плавания страны.В столице в рамках Недели звезд НХЛ в парке им. Якутова прошел чемпионат Уфы, на который в том числе съехались 250 спортсменов из 15 регионов, - из Москвы, Новосибирска, Омска, Тюмени.Их поздравили председатель спорткомитета Уфы Сергей Степанов, многократная чемпионка Паралимпийских игр Оксана Савченко пожелала участникам быстрой воды.- Уже весной зимнее плавание будет признано официальным видом спорта. В дальнейшем мы планируем подать заявку на проведение чемпионата страны, - заверил председатель Федерации закаливания и зимнего спортивного плавания РБ Александр Пенкинон.Участников заплывов поделили на возрастные категории. Самыми юными стали моржи 2002 года рождения. В течение трех соревновательных дней они преодолевали дистанции 25, 50, 100 и 200 метров баттерфляем, брассом, вольным стилем. Кроме того, организаторы предусмотрели заплывы на выносливость – по 200 и 450 метров.Талисман кубка - Нерпа Силантий подбадривал многочисленных зрителей, которые уже начинали поеживаться.Первый заплыв под аплодисменты болельщиков совершил Силантий. Поднявшись на подмостки, он несколько раз отжался и дал старт чемпионату.Среди команд («Кедр» из Новоуральска, «Сибирь» из Томска, «Уральские моржи» из Кургана и других), наши «Белые куницы» были самые многочисленные, да и результаты показывали – одни их лучших.…У спасателей, дежуривших рядом с прорубленным бассейном, в руках длинный багор, а рядом на снегу – спасательный круг. Мало ли что может случиться – все-таки многим спортсменам за 60!. А они, проплыв дистанцию, легко бежали одеваться в халаты. На берегу их ожидала установленная походная баня. Но не все туда торопились. Кто-то давал интервью, простаивая с капельками воды на плечах по 10-15 минут, кто-то бежал «добрать холодка» к снегу.Из Чекмагушевского района приехала семья пенсионеров Зарифовых. Говорят, что заняться моржеванием никогда не поздно. Они, к примеру, стали ими в 62.Назира Яхина только что разменяла седьмой десяток. Всю жизнь проработала в «Уфахимчистке». Как только вышла на пенсию, занялась закаливанием. Дети относятся с пониманием к ее увлечению, но сами на уговоры не поддаются.- Взяла на днях внучку с собой - 5-летнюю Сабину. Та сунула пальчик в воду и говорит: «Бабуля, что-то холодно. Дай я еще подрасту», - рассказывает она.Миникей Батырова много лет трудилась на кондитерской фабрике. Сразу после заплыва еще и искупалась в снегу.Заплывы продолжались до позднего вечера, привлекая многочисленных болельщиков, среди которых был и мэр города Ирек Ялалов.По мнению делегаций из других городов, прибывших на Кубок города, у башкирской столицы есть все шансы стать центром зимнего плавания страны.- Соревнования прошли на высоком уровне, - поделился руководитель делегации Новосибирска Олег Адамов. -У вас сильные соперники и очень доброжелательные болельщики. С удовольствием приедем к вам снова.КорзинкаГородское управление коммунального хозяйства и благоустройства установило 47 светоточек с энергосберегающими лампами на озере Солдатском. Освещение преобразило территорию парка, сделало вечерние прогулки более комфортными.

Автор: Ирина ШИПУНОВА

Фото: Альберта ЗАГИРОВА, С венком на голове плывет Яхина Назира

Район: Советский

Номер газеты: №4 (3728) от 24.01.2017

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