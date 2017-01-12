

Чем круче джип…



- Да, застрял ты крепко! – озадаченно говорят водители, глядя на зарывшуюся в сугроб «Шеви-Ниву». Гибрид российско-американского автопрома хотел уступить совсем узкую дорогу, да сам увяз. Но через пять минут из-за угла выезжает «Белорус» коммунальных служб. Оценив ситуацию, тракторист предлагает зацепить бедолагу тросом.

- Был здесь буквально два часа назад. Видите снежный отвал чуть поодаль? Сейчас, похоже, соберу еще один такой, - говорит он, разводя руками, - лишь бы выдержало «железо». Работать приходится сутками. Исполнители, конечно, сменяют друг друга, а вот техника не отдыхает.

Сейчас непогода уже позади. Но что верно, то верно: она испытала коммунальщиков на прочность. Под непомерной нагрузкой рвалось стальное полотно ковшей на погрузчиках, приводы щеток выходили из строя. Сварка ли, ремонт – все делалось в режиме конвейера.

О том, как разворачивалось сражение со стихией, рассказал директор МБУБ Демского района Рустем Рашитов.

- Мы отвечаем за состояние проезжей и тротуарной частей, а также остановочных комплексов. Горячая пора началась еще в последние дни декабря. А новый год встретили на работе: ведь был объявлен третий режим ответственности.

- Что это значит?

- На улицах района ежечасно находилось до 25 единиц техники - грейдеры, погрузчики, грузовики. Снег шел практически без перерывов, чего нельзя было не учитывать.

По оценкам синоптиков, только за первую неделю 2017 года на Уфу обрушились осадки объемом в несколько месячных норм. Сражаться за чистоту пришлось сразу на двух фронтах: во дворах и на «красных линиях» улиц. На помощь городским службам вышли и жители района. Так, сотни человек поддержали призыв в соцсети «ВКонтакте». А демчане Ильдар Садретдинов, Илья Родионов, Андрей Балашов отличились своим альтруистическим начинанием, поддержав в уборке коллектив детсада № 13.

У коммунальщиков же даже при аврале все шло по плану. Уборка начиналась с центральных улиц: Правды, Ухтомского, Новороссийской и других. Затем очередь доходила до частного сектора. В принципе, понять логику не сложно: встанут основные транспортные артерии – считай,пробка скует и весь район.

Но вот в рейс выходит очередная колонна техники. Трактора сгребают снег и наледь, самосвалы вывозят собранное за пределы жилых кварталов. А за ними идут пескоразбрасыватели, рассыпающие соляную смесь. Метод «дедовский», но надежный: примерно на десять частей песка замешивается одна соли. А вот от дорогостоящего химического препарата «Бионорд» решили отказаться.



Корзинка:

- За первые дни января в Деме зафиксировано всего две серьезных автоаварии. Что, учитывая масштаб снегопада, можно считать хорошим показателем и нашей работы, - говорит Рустем Рашитов. - Всего только с дорог и тротуаров было вывезено 19 435 кубометров снега. …Тем, как гласит народная мудрость, дальше бежать за трактором. Так или иначе, а обрушившиеся на Уфу с первых дней января снегопады уравняли обладателей как внедорожников, так и л «Жигулей». Чаще всего снежные заторы возникали на выездах из дворов.- Да, застрял ты крепко! – озадаченно говорят водители, глядя на зарывшуюся в сугроб «Шеви-Ниву». Гибрид российско-американского автопрома хотел уступить совсем узкую дорогу, да сам увяз. Но через пять минут из-за угла выезжает «Белорус» коммунальных служб. Оценив ситуацию, тракторист предлагает зацепить бедолагу тросом.- Был здесь буквально два часа назад. Видите снежный отвал чуть поодаль? Сейчас, похоже, соберу еще один такой, - говорит он, разводя руками, - лишь бы выдержало «железо». Работать приходится сутками. Исполнители, конечно, сменяют друг друга, а вот техника не отдыхает.Сейчас непогода уже позади. Но что верно, то верно: она испытала коммунальщиков на прочность. Под непомерной нагрузкой рвалось стальное полотно ковшей на погрузчиках, приводы щеток выходили из строя. Сварка ли, ремонт – все делалось в режиме конвейера.О том, как разворачивалось сражение со стихией, рассказал директор МБУБ Демского района Рустем Рашитов.- Мы отвечаем за состояние проезжей и тротуарной частей, а также остановочных комплексов. Горячая пора началась еще в последние дни декабря. А новый год встретили на работе: ведь был объявлен третий режим ответственности.- Что это значит?- На улицах района ежечасно находилось до 25 единиц техники - грейдеры, погрузчики, грузовики. Снег шел практически без перерывов, чего нельзя было не учитывать.По оценкам синоптиков, только за первую неделю 2017 года на Уфу обрушились осадки объемом в несколько месячных норм. Сражаться за чистоту пришлось сразу на двух фронтах: во дворах и на «красных линиях» улиц. На помощь городским службам вышли и жители района. Так, сотни человек поддержали призыв в соцсети «ВКонтакте». А демчане Ильдар Садретдинов, Илья Родионов, Андрей Балашов отличились своим альтруистическим начинанием, поддержав в уборке коллектив детсада № 13.У коммунальщиков же даже при аврале все шло по плану. Уборка начиналась с центральных улиц: Правды, Ухтомского, Новороссийской и других. Затем очередь доходила до частного сектора. В принципе, понять логику не сложно: встанут основные транспортные артерии – считай,пробка скует и весь район.Но вот в рейс выходит очередная колонна техники. Трактора сгребают снег и наледь, самосвалы вывозят собранное за пределы жилых кварталов. А за ними идут пескоразбрасыватели, рассыпающие соляную смесь. Метод «дедовский», но надежный: примерно на десять частей песка замешивается одна соли. А вот от дорогостоящего химического препарата «Бионорд» решили отказаться.Корзинка:- За первые дни января в Деме зафиксировано всего две серьезных автоаварии. Что, учитывая масштаб снегопада, можно считать хорошим показателем и нашей работы, - говорит Рустем Рашитов. - Всего только с дорог и тротуаров было вывезено 19 435 кубометров снега.

Автор: Станислав ДЯГИЛЕВ

Район: Демский

Номер газеты: №2 (3726) от 17.01.2017

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