

Очень вкусный фестиваль



Даже если кого-то миновала эта новость, пройти мимо было невозможно. Веселый скоморох зазывал: «Приходи, честной народ, мясная ярмарка идет!». Мороз крепчал, а посетителей прибывало.

Фестиваль разместился на двух гектарах площадей – крытом павильоне и площадки перед ним. Можно было купить мясо птицы (индейка, гуси, утки, индоутки, куры), говядину, свинину, баранину, конину, крольчатину, колбасы, мясные деликатесы, а также - эксклюзивные сыры, копченую рыбу, кондитерские изделия, кисломолочные продукты, мед. Цены самые приемлемые. «Башкирская мясная компания» группы ТАВРОС установила цену за килограмм свинины - 170-200 рублей. Килограмм гуся обошелся всего от 300 до 350 рублей.

Специально приглашенные шеф-повара из ресторанов Уфы показали мастер класс. Тимофей Егоров (отель Hilton Garden Inn Ufa Riverside) говорит:

- Мы представили нечто среднее между домашней готовкой и профессиональной, ресторанной. Приготовили свинину с овощами в соусе Тонкацу, бургер с беконом в соусе Терияки и свинину в соусе на зеленых травах. Наше башкирское мясо очень качественное и не такое дорогое, как, скажем, известной фирмы «Мираторг». Вам бы посоветовал Мелеузовский мясокомбинат.

- Наша продукция два года назад получила сертификат «Халяль», ее могут употреблять в пищу люди любой национальности. Мясо не содержит токсинов. Птица и скот выращиваются исключительно на экологически чистом корме, - говорит менеджер Гузель.

Частные производители получили хорошую возможность заявить о себе. К примеру, Шамиль Аиков из Зиргана содержит 100 коз, раньше занимался кумысом, теперь продает твердый сыр. Килограмм высококачественного продукта стоит 1 200 рублей. Причем, сверху головка сыра обработана латексом, так он может храниться до месяца.



Из Кармаскалов частная сыроварня привезла сыр Рикотта. Возле прилавка желающие пробовали деликатес и тут же покупали. Цена за баночку – 120 рублей.

- Напоминает творог, но на вкус более пресный, - поделилась 79-летняя ФлюраЗагидулловна. – Принесу домой, угощу супруга.



А угоститься можно было многим: ароматным, рассыпчатым восточным пловом, мантами, пельменями, шашлыком от «Ресторанного дворика».



Кое-кто из производителей, несмотря на мороз, выставил свой товар на подступах к ангару: посчитали, что здесь уж покупатель не пройдет мимо.

- Мы приехали из Чишмов, - рассказывает чета Гайнуллиных. – Выращиваем свинину. Мясо не жирное, сало с прослойками. Кормили только картофелем и комбикормом. Одну тушу уже продали, всего привезли три.

А частный предприниматель из Аургазинского района специализируется на индоутках.

- Если за ними хорошо ухаживать, быстро дают прирост, - рассказывает Эдуард Мусин. – Их мясо все еще считается экзотическим, но с каждым годом покупателей все больше.

Ну а как же мед не попробовать? На этот раз продавцов не так много – из Белорецкого и Чишминского районов. Продают также настойку восковой моли, подмор, прополис.

– У нас своя пасека, - рассказывает Зарема. – Нынче меда немного, а чисто липового вовсе нет, с примесью донника и чабреца. Зато очень пикантный, специфический вкус.

А творческие самодеятельные коллективы представили замечательную программу. Чтобы пришедшие на фестиваль с родителями ребята не скучали, с ними проводили различные конкурсы и викторины. Больше всех вспомнить названий мясных блюд удалость семье Гарифуллиных. С самыми маленькими посетителями ярмарки водили хоровод Дед Мороз и Снегурочка. На мастер-классах педагогов дополнительного образования щечки детей разукрашивали бабочками. Ну а любителей народных танцев и песен порадовали юные звездочки. Особенно понравились танцы девочек коллектива детской филармонии «Сварог» «Шаль вязала» и «Соперники».

Уходили гости «Ит-Феста» с полными пакетами продуктов и отличным предновогодним настроением.



КОРЗИНКА

В торжественном открытии фестиваля приняли участие заместитель главы администрации города Ильдар Хасанов, заместитель министра сельского хозяйства РБ Юрий Лысов, председатель Госкомитета РБ по торговле и защите прав потребителей ГузэльАсылова, глава Советского района Урал Кильсинбаев.

КОРЗИНКА

Свою продукцию «Ут-фест» представили порядка 150 сельхозпредприятий из 30 районов республики, 20 мясоперерабатывающих предприятий, 7 фермерских хозяйств и 9 производителей меда, чая, кумыса, молочной продукции, кондитерских изделий, талкана. Торговый комплекс «Яй» встречал гостей из всех районов республики и, конечно же, посетителей. На пересечении улиц Пархоменко и Бульвара Ибрагимова прошел второй гастрономический новогодний мясной фестиваль «Ит-Фест».Даже если кого-то миновала эта новость, пройти мимо было невозможно. Веселый скоморох зазывал: «Приходи, честной народ, мясная ярмарка идет!». Мороз крепчал, а посетителей прибывало.Фестиваль разместился на двух гектарах площадей – крытом павильоне и площадки перед ним. Можно было купить мясо птицы (индейка, гуси, утки, индоутки, куры), говядину, свинину, баранину, конину, крольчатину, колбасы, мясные деликатесы, а также - эксклюзивные сыры, копченую рыбу, кондитерские изделия, кисломолочные продукты, мед. Цены самые приемлемые. «Башкирская мясная компания» группы ТАВРОС установила цену за килограмм свинины - 170-200 рублей. Килограмм гуся обошелся всего от 300 до 350 рублей.Специально приглашенные шеф-повара из ресторанов Уфы показали мастер класс. Тимофей Егоров (отель Hilton Garden Inn Ufa Riverside) говорит:- Мы представили нечто среднее между домашней готовкой и профессиональной, ресторанной. Приготовили свинину с овощами в соусе Тонкацу, бургер с беконом в соусе Терияки и свинину в соусе на зеленых травах. Наше башкирское мясо очень качественное и не такое дорогое, как, скажем, известной фирмы «Мираторг». Вам бы посоветовал Мелеузовский мясокомбинат.- Наша продукция два года назад получила сертификат «Халяль», ее могут употреблять в пищу люди любой национальности. Мясо не содержит токсинов. Птица и скот выращиваются исключительно на экологически чистом корме, - говорит менеджер Гузель.Частные производители получили хорошую возможность заявить о себе. К примеру, Шамиль Аиков из Зиргана содержит 100 коз, раньше занимался кумысом, теперь продает твердый сыр. Килограмм высококачественного продукта стоит 1 200 рублей. Причем, сверху головка сыра обработана латексом, так он может храниться до месяца.Из Кармаскалов частная сыроварня привезла сыр Рикотта. Возле прилавка желающие пробовали деликатес и тут же покупали. Цена за баночку – 120 рублей.- Напоминает творог, но на вкус более пресный, - поделилась 79-летняя ФлюраЗагидулловна. – Принесу домой, угощу супруга.А угоститься можно было многим: ароматным, рассыпчатым восточным пловом, мантами, пельменями, шашлыком от «Ресторанного дворика».Кое-кто из производителей, несмотря на мороз, выставил свой товар на подступах к ангару: посчитали, что здесь уж покупатель не пройдет мимо.- Мы приехали из Чишмов, - рассказывает чета Гайнуллиных. – Выращиваем свинину. Мясо не жирное, сало с прослойками. Кормили только картофелем и комбикормом. Одну тушу уже продали, всего привезли три.А частный предприниматель из Аургазинского района специализируется на индоутках.- Если за ними хорошо ухаживать, быстро дают прирост, - рассказывает Эдуард Мусин. – Их мясо все еще считается экзотическим, но с каждым годом покупателей все больше.Ну а как же мед не попробовать? На этот раз продавцов не так много – из Белорецкого и Чишминского районов. Продают также настойку восковой моли, подмор, прополис.– У нас своя пасека, - рассказывает Зарема. – Нынче меда немного, а чисто липового вовсе нет, с примесью донника и чабреца. Зато очень пикантный, специфический вкус.А творческие самодеятельные коллективы представили замечательную программу. Чтобы пришедшие на фестиваль с родителями ребята не скучали, с ними проводили различные конкурсы и викторины. Больше всех вспомнить названий мясных блюд удалость семье Гарифуллиных. С самыми маленькими посетителями ярмарки водили хоровод Дед Мороз и Снегурочка. На мастер-классах педагогов дополнительного образования щечки детей разукрашивали бабочками. Ну а любителей народных танцев и песен порадовали юные звездочки. Особенно понравились танцы девочек коллектива детской филармонии «Сварог» «Шаль вязала» и «Соперники».Уходили гости «Ит-Феста» с полными пакетами продуктов и отличным предновогодним настроением.КОРЗИНКАВ торжественном открытии фестиваля приняли участие заместитель главы администрации города Ильдар Хасанов, заместитель министра сельского хозяйства РБ Юрий Лысов, председатель Госкомитета РБ по торговле и защите прав потребителей ГузэльАсылова, глава Советского района Урал Кильсинбаев.КОРЗИНКАСвою продукцию «Ут-фест» представили порядка 150 сельхозпредприятий из 30 районов республики, 20 мясоперерабатывающих предприятий, 7 фермерских хозяйств и 9 производителей меда, чая, кумыса, молочной продукции, кондитерских изделий, талкана.

Автор: Ирина ШИПУНОВА

Район: Советский

Номер газеты: №93 (3723) от 20.12.2016

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