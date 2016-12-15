

Заглядывая в будущее



- Конечно, опыт работы, приобретенный в должности первого зама, сейчас очень помогает. К уже известному мне сектору коммунального хозяйства добавились новые направления, в том числе социального плана. Обобщая, могу сказать: есть много интересных идей. Но первостепенно будем воплощать задачи, поставленные главой администрации города Иреком Ялаловым, - рассказывает руководитель района.

- Над чем уже ведется работа?

- В данный момент на повестке – новогодние городки и, в целом, подготовка района к праздникам. Например, учреждения и предприятия принимают участие в конкурсе на лучшее новогоднее оформление. Горячая пора у сотрудников городских служб: вывозят снег, обеспечивают жизнедеятельность города в холода.

- Демский район назван районом опережающего развития. Какие сферы наиболее успешны?

- Без сомнения, это жилищное строительство. Так, микрорайон «Дема-8» мы почти завершили, развиваем «девятку», сдача ряда домов - в ближайшей перспективе. Больше времени займет полная реализация другого микрорайона - Яркий. Это можно сказать и о Деме-10, планы по строительству которой проходят согласование. Благодаря введению этих масштабных площадок ожидаем прирост населения в два с лишним раза. Учитывая это, прорабатываем вопросы социальной и транспортной инфраструктуры.

- Как именно происходит расширяется жилой массив?

- По направлениям Баланово и Александровки активно развивается частный сектор. А под высотки, наоборот, осваивается территория в сторону центра столицы. Хочу сказать, что мы практикуем и малоэтажную застройку. Исторически сложилось так, что большая часть демских домов не превышает пяти этажей. С одной стороны, это обусловлено геологией местности, с другой – большей ценовой доступностью таких квартир.

- Расскажите про обслуживание уже заселенных кварталов.

- Главная задача здесь – бесперебойное обеспечение горожан теплом, светом, водой. Есть и другие аспекты такие, как содержание дворов, улиц. За прошедший год увеличена пешеходная зона в микрорайоне Дема-8, ведется отсыпка дороги, продолжающей улицу Исследовательскую. Специалистами МУП «УИС» отремонтировано несколько участков теплосетей и многое другое.

- Растет город – растут и дороги…

- Планы по развитию транспортной сети на следующий год уже формируются. Думаю, можно говорить о разработке проектов улиц Кусимова и Исследовательской. Но оперировать конкретными цифрами и сроками пока рано. Потому с началом сезона займемся продолжением реконструкции дороги, соединяющей нас с центром Уфы. Планируется выполнить весь объем в 2017-м. Теперь о ситуации с общественным транспортом. Рассматривается вопрос организации новых маршрутов, перевозчиков определит конкурс. Таким же образом планируется увеличить количество автобусов и на уже имеющихся линиях.

- Район считается лучшим с экологической точки зрения. Сохранит ли он этот статус?

- Как известно, у нас почти небольшое количество предприятий промышленности. Но в этом направлении планируется ряд шагов. Передислокация мощностей «Уфимкабеля» может служить примером. Как бы там ни было, на чистоту окружающей среды это кардинально не повлияет – окружающий нас лесной массив послужит хорошим щитом.

- Каким вы видите район через пять лет?

- Это будет все тот же зеленый оазис, который мы знаем. Но – с более развитой инфраструктурой, в том числе развлекательной, несколькими современными микрорайонами, разветвленной сетью транспортных путей. Однако активно интегрируясь в будущее, мы будем также сохранять наши традиции.



Корзинка:

На территории района действует 23 образовательных учреждения. К сентябрю планируется введение в эксплуатацию новой школы на 825 мест. Говоря о методах работы с населением, Сергей Плотников, в числе прочего, упомянул социальную сеть «ВКонтакте». По его словам, группа «Демчане» позволяет жителям задать свой вопрос напрямую любому чиновнику районной администрации и не только.

Корзинка 2:

Сергей Плотников:

- Сегодня район заинтересован в улучшении делового климата и привлечении дополнительных инвестиционных ресурсов для реализации значимых проектов. Демский район должен стать современным и комфортным для проживания, полностью соответствующим званию «района опережающего развития». Администрацию Демского района возглавил Сергей Плотников, ранее занимавший должность первого заместителя главы. Поздравить его с назначением, а также поговорить о планах и задачах на будущее удалось нашему корреспонденту.- Конечно, опыт работы, приобретенный в должности первого зама, сейчас очень помогает. К уже известному мне сектору коммунального хозяйства добавились новые направления, в том числе социального плана. Обобщая, могу сказать: есть много интересных идей. Но первостепенно будем воплощать задачи, поставленные главой администрации города Иреком Ялаловым, - рассказывает руководитель района.- Над чем уже ведется работа?- В данный момент на повестке – новогодние городки и, в целом, подготовка района к праздникам. Например, учреждения и предприятия принимают участие в конкурсе на лучшее новогоднее оформление. Горячая пора у сотрудников городских служб: вывозят снег, обеспечивают жизнедеятельность города в холода.- Демский район назван районом опережающего развития. Какие сферы наиболее успешны?- Без сомнения, это жилищное строительство. Так, микрорайон «Дема-8» мы почти завершили, развиваем «девятку», сдача ряда домов - в ближайшей перспективе. Больше времени займет полная реализация другого микрорайона - Яркий. Это можно сказать и о Деме-10, планы по строительству которой проходят согласование. Благодаря введению этих масштабных площадок ожидаем прирост населения в два с лишним раза. Учитывая это, прорабатываем вопросы социальной и транспортной инфраструктуры.- Как именно происходит расширяется жилой массив?- По направлениям Баланово и Александровки активно развивается частный сектор. А под высотки, наоборот, осваивается территория в сторону центра столицы. Хочу сказать, что мы практикуем и малоэтажную застройку. Исторически сложилось так, что большая часть демских домов не превышает пяти этажей. С одной стороны, это обусловлено геологией местности, с другой – большей ценовой доступностью таких квартир.- Расскажите про обслуживание уже заселенных кварталов.- Главная задача здесь – бесперебойное обеспечение горожан теплом, светом, водой. Есть и другие аспекты такие, как содержание дворов, улиц. За прошедший год увеличена пешеходная зона в микрорайоне Дема-8, ведется отсыпка дороги, продолжающей улицу Исследовательскую. Специалистами МУП «УИС» отремонтировано несколько участков теплосетей и многое другое.- Растет город – растут и дороги…- Планы по развитию транспортной сети на следующий год уже формируются. Думаю, можно говорить о разработке проектов улиц Кусимова и Исследовательской. Но оперировать конкретными цифрами и сроками пока рано. Потому с началом сезона займемся продолжением реконструкции дороги, соединяющей нас с центром Уфы. Планируется выполнить весь объем в 2017-м. Теперь о ситуации с общественным транспортом. Рассматривается вопрос организации новых маршрутов, перевозчиков определит конкурс. Таким же образом планируется увеличить количество автобусов и на уже имеющихся линиях.- Район считается лучшим с экологической точки зрения. Сохранит ли он этот статус?- Как известно, у нас почти небольшое количество предприятий промышленности. Но в этом направлении планируется ряд шагов. Передислокация мощностей «Уфимкабеля» может служить примером. Как бы там ни было, на чистоту окружающей среды это кардинально не повлияет – окружающий нас лесной массив послужит хорошим щитом.- Каким вы видите район через пять лет?- Это будет все тот же зеленый оазис, который мы знаем. Но – с более развитой инфраструктурой, в том числе развлекательной, несколькими современными микрорайонами, разветвленной сетью транспортных путей. Однако активно интегрируясь в будущее, мы будем также сохранять наши традиции.Корзинка:На территории района действует 23 образовательных учреждения. К сентябрю планируется введение в эксплуатацию новой школы на 825 мест. Говоря о методах работы с населением, Сергей Плотников, в числе прочего, упомянул социальную сеть «ВКонтакте». По его словам, группа «Демчане» позволяет жителям задать свой вопрос напрямую любому чиновнику районной администрации и не только.Корзинка 2:Сергей Плотников:- Сегодня район заинтересован в улучшении делового климата и привлечении дополнительных инвестиционных ресурсов для реализации значимых проектов. Демский район должен стать современным и комфортным для проживания, полностью соответствующим званию «района опережающего развития».

Автор: Иван БЕГМА

Фото: Риты ИШНИЯЗОВОЙ

Район: Демский

Номер газеты: №93 (3723) от 20.12.2016

Уфимские ведомости Вторник №93 (3723) от 20.12.2016 Уфимские ведомости Четверг №92 (3722) от 15.12.2016









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